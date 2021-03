Remišová si pokračovanie vlády nevie predstaviť bez nejakej zmeny a sklamali ju Naďove vyjadrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si nevie predstaviť pokračovanie vlády bez toho, aby sa udiala nejaká zmena. Povedala to v piatok v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo s tým, že momentálne sú vo vláde samé hádky a konflikty.Doplnila, že koaliční partneri vedia, aké konkrétne požiadavky strana Za ľudí má. Cez médiá však odkazy neposielajú, pretože si v strane nemyslia, že sa tým dá niečo vyriešiť. Vicepremiérka doplnila, že predčasné voľby by Slovensku poškodili.Minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ) podľa predsedníčky Remišovej uviedol, že je pripravený vládnuť s menšinovou vládou. V zásade to podľa nej znamená to, že je pripravený vládnuť „s fašistami, lebo si nevie predstaviť, že by ich podporovala strana Smer - Sociálna demokracia (Smer-SD) alebo Hlas - Sociálna demokracia (Hlas-SD) „Toto je pre mňa najväčšie sklamanie. Namiesto toho, aby si spravili aj oni sebareflexiu, aby si s koaličnými partnermi sadli k stolu, tak radšej budú vládnuť s fašistami a ukazujú, že v zásade im nejde o nič iné, len o moc,“ doplnila Remišová.Keď si podľa nej hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina predstavuje, že vyhodia z vlády Za ľudí a stranu Sloboda a Solidarita (SaS) , je to ich rozhodnutie. „Nech sa páči. Chcú vládnuť v menšinovej vláde s fašistami a dláždiť cestu Smeru a Hlasu. Je to ich rozhodnutie,“ podotkla.