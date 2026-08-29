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29. augusta 2026
Pellegrini na oslavách SNP: Odkaz povstania nás aj dnes zaväzuje brániť ľudskosť a odmietať extrémizmus – VIDEO
Ochrana ľudskej dôstojnosti podľa jeho slov nemôže zostať iba témou slávnostných prejavov, ale musí byť každodennou súčasťou života spoločnosti. Odkaz
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29.8.2026 (SITA.sk) - Ochrana ľudskej dôstojnosti podľa jeho slov nemôže zostať iba témou slávnostných prejavov, ale musí byť každodennou súčasťou života spoločnosti.
Odkaz Slovenského národného povstania (SNP) nás aj dnes zaväzuje brániť ľudskosť, odmietať extrémizmus a hľadať schopnosť spojiť sa pre dobro Slovenska. Uviedol to v sobotu prezident Peter Pellegrini počas celonárodných osláv 82. výročia SNP v Banskej Bystrici, kde vzdal úctu žijúcim veteránom a všetkým účastníkom protifašistického odboja.
„Vy ste nositelia myšlienok slobody a demokracie, ktoré vytvárali morálny základ slovenského národa,“ zdôraznil. Práve skúsenosť generácie vojny je podľa hlavy štátu silným varovaním aj pre dnešok. „Pri vás si uvedomujeme, čo sa stane, ak rezignujeme na mier. Ak rezignujeme na súboj s extrémizmom. Ak prestaneme presadzovať prirodzené hodnoty, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia. Pretože od nich sa odvíja nielen vzťah medzi ľuďmi, ale aj medzi vzťahy národmi,“ upozornil prezident.
Ochrana ľudskej dôstojnosti podľa jeho slov nemôže zostať iba témou slávnostných prejavov, ale musí byť každodennou súčasťou života spoločnosti. „Nedovoľme urážať ženy, neurážajme nikoho pre jeho pôvod, vierovyznanie, farbu pleti alebo orientáciu. Bráňme ľudskosť a človečenstvo každý jeden deň,“ vyzval.
Pellegrini vyzdvihol politických predstaviteľov SNP, ktorí dokázali využiť historický okamih na formulovanie ambície demokratickej slovenskej štátnosti. „Tak ako Štefánik využil meniace sa medzinárodné prostredie po prvej svetovej vojne, tak títo lídri dokázali využiť ozbrojené povstanie na nové formulovanie ambície spravovať veci verejné tu, u nás doma, na Slovensku,“ uviedol. Pripomenul pritom aj osudy predstaviteľov povstania a národno-emancipačného procesu, ktorí sa po vojne stali obeťami politických perzekúcií.
Podľa vyjadrenia hlavy štátu dejiny dokazujú, že ani vojenská porážka nemusí znamenať porážku myšlienok a hodnôt. „Hrdo si tu pripomeňme, že sme sa svojho sna o slobode nikdy nevzdali. Ako ukazujú dejiny, z vojenskej porážky sa môže zrodiť morálne víťazstvo, no naopak, z morálnej prehry nikdy,“ konštatoval. SNP označil za jeden zo zásadných zdrojov modernej slovenskej štátnosti. „Správajme sa k tejto udalosti s pozornosťou a úctou, ktorú si zaslúži. Je to slovenská Odysea reálneho politického pohybu. Príbeh reálnych ľudí, príbeh obetovania sa pre vyšší cieľ. Obetovania sa pre náš národ a našu budúcnosť,“ dodal.
Prezident tiež poukázal na stav súčasnej spoločnosti a politickej diskusie. „Ten obraz našej súčasnosti je niekedy doslova tragický. Namiesto schopnosti zjednotiť sa pre vyšší národný cieľ máme kompletne rozvadenú politickú scénu,“ upozornil. Verejná diskusia sa podľa neho príliš často namiesto hľadania riešení pre budúcnosť krajiny sústreďuje na konflikty, povrchné komentovanie a krátkodobé politické či mediálne efekty. Upozornil, že dlhodobé vnútorné konflikty môžu oslabovať vzťah ľudí k vlastnej krajine, pričom ich dôsledky sa prejavujú aj na mladej generácii.
Kriticky sa vyjadril aj k postoju časti politickej scény, ktorá spochybňuje hodnotu slovenskej štátnosti. „Vyjadrujú sa hanlivo o slovenskom národe a maskujú to nostalgiou za bývalým spoločným štátom. Je to správanie, ktoré neprispieva k zjednoteniu našej spoločnosti,“ upozornil Pellegrini. Takéto konanie považuje a neúctu k ľuďom, ktorí bojovali v SNP a spojili sa na myšlienke modernej slovenskej štátnosti.
Na záver prezident vyzval, aby odkaz SNP neostal iba pripomienkou minulosti, ale bol i návodom pre súčasnú spoločnosť. „Dnes sme sa tu zišli kvôli hodnotám, na ktorých stojí Slovenská republika. Vyšlime signál, že sa vieme v ťažkých časoch spojiť pre dobro Slovenska. Pre dobro našej vlasti. Že nikomu nedovolíme prekrúcať ani znásilňovať našu históriu. Že sme hrdí na svoje osobnosti a hrdinov, ktorí nám umožnili žiť v slobodnom a demokratickom štáte,“uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini na oslavách SNP: Odkaz povstania nás aj dnes zaväzuje brániť ľudskosť a odmietať extrémizmus – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Odkaz Slovenského národného povstania (SNP) nás aj dnes zaväzuje brániť ľudskosť, odmietať extrémizmus a hľadať schopnosť spojiť sa pre dobro Slovenska. Uviedol to v sobotu prezident Peter Pellegrini počas celonárodných osláv 82. výročia SNP v Banskej Bystrici, kde vzdal úctu žijúcim veteránom a všetkým účastníkom protifašistického odboja.
„Vy ste nositelia myšlienok slobody a demokracie, ktoré vytvárali morálny základ slovenského národa,“ zdôraznil. Práve skúsenosť generácie vojny je podľa hlavy štátu silným varovaním aj pre dnešok. „Pri vás si uvedomujeme, čo sa stane, ak rezignujeme na mier. Ak rezignujeme na súboj s extrémizmom. Ak prestaneme presadzovať prirodzené hodnoty, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia. Pretože od nich sa odvíja nielen vzťah medzi ľuďmi, ale aj medzi vzťahy národmi,“ upozornil prezident.
Vyzdvihol politických predstaviteľov SNP
Ochrana ľudskej dôstojnosti podľa jeho slov nemôže zostať iba témou slávnostných prejavov, ale musí byť každodennou súčasťou života spoločnosti. „Nedovoľme urážať ženy, neurážajme nikoho pre jeho pôvod, vierovyznanie, farbu pleti alebo orientáciu. Bráňme ľudskosť a človečenstvo každý jeden deň,“ vyzval.
Pellegrini vyzdvihol politických predstaviteľov SNP, ktorí dokázali využiť historický okamih na formulovanie ambície demokratickej slovenskej štátnosti. „Tak ako Štefánik využil meniace sa medzinárodné prostredie po prvej svetovej vojne, tak títo lídri dokázali využiť ozbrojené povstanie na nové formulovanie ambície spravovať veci verejné tu, u nás doma, na Slovensku,“ uviedol. Pripomenul pritom aj osudy predstaviteľov povstania a národno-emancipačného procesu, ktorí sa po vojne stali obeťami politických perzekúcií.
Podľa vyjadrenia hlavy štátu dejiny dokazujú, že ani vojenská porážka nemusí znamenať porážku myšlienok a hodnôt. „Hrdo si tu pripomeňme, že sme sa svojho sna o slobode nikdy nevzdali. Ako ukazujú dejiny, z vojenskej porážky sa môže zrodiť morálne víťazstvo, no naopak, z morálnej prehry nikdy,“ konštatoval. SNP označil za jeden zo zásadných zdrojov modernej slovenskej štátnosti. „Správajme sa k tejto udalosti s pozornosťou a úctou, ktorú si zaslúži. Je to slovenská Odysea reálneho politického pohybu. Príbeh reálnych ľudí, príbeh obetovania sa pre vyšší cieľ. Obetovania sa pre náš národ a našu budúcnosť,“ dodal.
Upozornil na stav spoločnosti a politickej diskusie
Prezident tiež poukázal na stav súčasnej spoločnosti a politickej diskusie. „Ten obraz našej súčasnosti je niekedy doslova tragický. Namiesto schopnosti zjednotiť sa pre vyšší národný cieľ máme kompletne rozvadenú politickú scénu,“ upozornil. Verejná diskusia sa podľa neho príliš často namiesto hľadania riešení pre budúcnosť krajiny sústreďuje na konflikty, povrchné komentovanie a krátkodobé politické či mediálne efekty. Upozornil, že dlhodobé vnútorné konflikty môžu oslabovať vzťah ľudí k vlastnej krajine, pričom ich dôsledky sa prejavujú aj na mladej generácii.
Kriticky sa vyjadril aj k postoju časti politickej scény, ktorá spochybňuje hodnotu slovenskej štátnosti. „Vyjadrujú sa hanlivo o slovenskom národe a maskujú to nostalgiou za bývalým spoločným štátom. Je to správanie, ktoré neprispieva k zjednoteniu našej spoločnosti,“ upozornil Pellegrini. Takéto konanie považuje a neúctu k ľuďom, ktorí bojovali v SNP a spojili sa na myšlienke modernej slovenskej štátnosti.
Na záver prezident vyzval, aby odkaz SNP neostal iba pripomienkou minulosti, ale bol i návodom pre súčasnú spoločnosť. „Dnes sme sa tu zišli kvôli hodnotám, na ktorých stojí Slovenská republika. Vyšlime signál, že sa vieme v ťažkých časoch spojiť pre dobro Slovenska. Pre dobro našej vlasti. Že nikomu nedovolíme prekrúcať ani znásilňovať našu históriu. Že sme hrdí na svoje osobnosti a hrdinov, ktorí nám umožnili žiť v slobodnom a demokratickom štáte,“uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini na oslavách SNP: Odkaz povstania nás aj dnes zaväzuje brániť ľudskosť a odmietať extrémizmus – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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