Pellegrini na samite NATO podporí balík pomoci Ukrajine, vyjadril sa aj k nasadeniu vojakov (video)

Nasadenie vojakov NATO na územie Ukrajiny

Petr Pavel chce Ukrajine pomáhať

26.6.2024 (SITA.sk) - Slovenská republika nebude na júlovom samite NATO blokovať balík pomoci Ukrajine. Uviedol to v stredu prezident Peter Pellegrini na spoločnej tlačovej besede s českým prezidentom Petrom Pavlom po oficiálnom prijatí na Pražskom hrade.„Môžem potvrdiť, že Slovenská republika bude na samite veľmi konštruktívnym partnerom a nebude blokovať žiadne rozhodnutia, ktoré majú v rámci agendy byť schválené. Podporíme aj balík aktivít a opatrení, ktoré má NATO pred sebou,“ povedal Pellegrini.Dodal, že prípadné nasadenie vojakov NATO na územie Ukrajiny Slovensko neplánuje ani v budúcnosti podporiť. Zároveň naša krajina nevyšle na Ukrajinu žiadneho svojho vojaka, ani keby išlo len o tréningový alebo inštruktážny personál, ktorý by mal učiť Ukrajincov používať zbraňové systémy.Pellegrini uviedol, že v prípade napadnutia členskej krajiny NATO by Slovensko malo rovnako ako ostatné členské štáty povinnosť pomôcť tejto krajine. Zároveň však poukázal na to, že slovenská armáda nie je dostatočne vybavená.„Rozhodujúce bude aj to, v akej kondícii sa ozbrojené zložky budú nachádzať, pretože modernizačných programov je podpísaných veľmi veľa, ale zatiaľ reálne techniku, s ktorou by sa dalo ísť bojovať, slovenská armáda nemá. A toto je limitujúci prvok,“ poukázal prezident.Petr Pavel zdôraznil, že Ukrajine treba pomáhať, pretože inak by rýchlo utrpela porážku, čo by znamenalo bezpečnostné riziko aj pre naše krajiny. Paralelne s pomocou však musia prebiehať mierové snahy. Český prezident si myslí, že názory Slovenska a Česka na vojnu na Ukrajine nie sú také odlišné, ako by sa mohlo zdať, a skôr ako o rozdiel v názoroch ide o to, ktoré aspekty riešenia sú akcentované.„Niektorí politici dávajú do popredia, že sa musíme snažiť o mier a menej hovori o tom, že musíme podporovať Ukrajinu. Ale všetci súdni politici, či už akcentujú jednu, alebo druhú časť, chápu, že obe sú dôležité. A to do tej doby, kým bude Rusko ochotné sadnúť si k rokovaciemu stolu, či už vplyvom Číny, alebo situácie na bojisku, bez podmienok, ktoré by takéto rokovanie vylučovali,“ zdôraznil Pavel. Dodal, že všetky doterajšie návrhy Ruska sú v podstate bezpodmienečnou kapituláciou Ukrajiny, čo nepokladá za realistický vstup do rokovania. Na blížiacom sa samite NATO budú podľa Pavla zastávať Slovensko aj Česko rovnaké postoje.Peter Pellegrini je dnes na svojej prvej oficiálnej zahraničnej návšteve, ktorá podľa zaužívanej tradície smerovala do Českej republiky. V najbližšom období sa plánuje stretnúť s hlavami ďalších susedných štátov, ako aj Ukrajiny.