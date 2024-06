Kaliňák nevidí priestor na presadzovanie zmeny volebného systému, aj keď by to vyhovovalo najmä strane Smer-SD

Zmena by vyhovovala Smeru

Riziká automatizácie vládnych koalícií

26.6.2024 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) si nemyslí, že je teraz úplne priestor na presadzovanie zmeny volebného systému. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády.Zámer upraviť súčasný volebný systém pred niekoľkými dňami avizoval minister vnútra a predseda koaličnej strany Hlas-SD Minister obrany skonštatoval, že zmena jedného volebného obvodu je predmetom debaty už dlhé roky. „Nemyslím si, že je to úplne reálne, keď jediný, komu by to vyhovovalo, sme v podstate my (strana Smer-SD)," vyjadril sa.Poukázal, že jeden volebný obvod vyhovuje najmä stranám, ktoré majú jedného lídra, čo je podľa neho väčšina strán, kdežto Smer má podľa jeho názoru najväčšie množstvo lídrov. „Popri nás ešte Hlas by bol pozitívne zasiahnutý takouto zmenou regionálnou," myslí si Kaliňák.Spomenul i diskusie, ktoré sa týkajú používania zmiešaného volebného systému (kombinácia systému pomerného zastúpenia a väčšinového volebného systému - pozn. SITA).On sám považuje takýto systém za zaujímavý, no zároveň poukázal na riziká atomizácie vládnych koalícií, keďže by to podľa neho prinieslo aj nutnosť vytvárať koalície s nestraníckymi kandidátmi, keďže nie je možné zakázať nezávislým kandidátom, aby sa uchádzali o mandát v obvodoch s väčšinovým systémom.Väčšiny a stabilná vláda by sa podľa neho veľmi ťažko kreovali. „Toto sú akademické diskusie, vždy boli a vždy budú. Nerobil by som z toho nejaké väčšie dramatické predstavenia, ale nemyslím si, že majú väčšiu šancu na úspech," uviedol.„A hlavne, boli by sme obvinení, či by sme chceli alebo nechceli z toho, že sa snažíme vytvoriť volebný systém, ktorý je pre nás prospešnejší, a túto vojnu neviem, či má niekto chuť absolvovať," dodal.