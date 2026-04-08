 Streda 8.4.2026
 Meniny má Albert
 Z domova

08. apríla 2026

Exministrovi Budajovi zrušili druhé obvinenie, Generálna prokuratúra ho označila za predčasné


Tagy: Minister vnútra SR Minister životného prostredia SR Obvinenie

Bývalému ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi zrušili už druhé obvinenie. Informoval o tom portál



c1a8502 676x451 8.4.2026 (SITA.sk) - Bývalému ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi zrušili už druhé obvinenie. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Exministra opätovne obvinili minulý rok v júni, obvinenie mu bolo vznesené vo veci pokračujúceho zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, ktoré sa má týkať neefektívneho, nehospodárneho a neúčelného použitia prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia SR. Celková škoda na štátnom rozpočte mala byť údajne 570-tisíc eur.


Prvé obvinenie Budaja potvrdil vlani na sociálnej sieti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). O niekoľko dní neskôr ale obvinenie z formálno-právnych dôvodov zrušila dozorujúca prokurátorka. Policajný vyšetrovateľ od nej dostal pokyn, aby obvinenie vzniesol ešte raz a zákonným spôsobom. Portálu Aktuality.sk v tom čase potvrdilo Prezídium Policajného zboru, že vyšetrovateľ opätovne vzniesol dané obvinenie v júni 2025. To ale bolo podľa portálu teraz tiež zrušené.

Aktuality.sk uvádzajú, že podľa ich zistení zrušila Budajovi obvinenie tentoraz Generálna prokuratúra ako predčasné. Vyšetrovateľ mal tiež podľa média dostať pokyn, aby opätovne konal a rozhodol. Budaj pre portál zareagoval, že dosiaľ žiadne vyrozumenie v tomto zmysle nedostal.

Médium pripomenulo, že už pri prvom obvinení naznačil na sociálnej sieti súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS), čoho sa zrejme prípad týka. Podľa jeho slov po nástupe do funkcie zistil, že boli preberané diela, no neboli za ne uhrádzané faktúry. Tie sa zaplatili až po mesiacoch a s penále, čím sa navýšila konečná cena diela.


Zdroj: SITA.sk - Exministrovi Budajovi zrušili druhé obvinenie, Generálna prokuratúra ho označila za predčasné © SITA Všetky práva vyhradené.

nasledujúci článok >>
Pellegrini na Slavíne varoval pred nenávisťou, pripomenul cenu víťazstva nad fašizmom – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Vláda schválila nový zákon o vadných výrobkoch, posilní práva spotrebiteľov

