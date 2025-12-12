|
Piatok 12.12.2025
Úvodná strana
12. decembra 2025
Pellegrini nepodpíše zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov, kritizoval aj atmosféru v parlamente – VIDEO
Tagy: právo veta
Prezident Peter Pellegrini nepodpíše zákon, ktorým sa transformuje Úrad na ochranu ...
12.12.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini nepodpíše zákon, ktorým sa transformuje Úrad na ochranu oznamovateľov na Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti ani po prelomení jeho veta parlamentom.
Ako uviedol v zverejnenom videu, dôvody, ktoré uviedol pri vetovaní zákona trvajú aj naďalej. Zákon však v prípade prelomenia veta hlavy štátu platí aj bez jej podpisu. Prezident zároveň kritizoval atmosféru, ktorá panovala v parlamente v súvislosti s rušením ÚOO ako aj s hlasovaním o novele Trestného zákona.
„Ostro odsudzujem agresivitu, urážky a doslova nekultúrne divadlo," vyhlásil Pellegrini a vyzval k obnoveniu racionálneho politického dialógu. „Žiaľ dnes vidím, že stojí pred nami ešte veľmi dlhá cesta," doplnil prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini nepodpíše zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov, kritizoval aj atmosféru v parlamente – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
