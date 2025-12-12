|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Otília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. decembra 2025
Riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok končí vo funkcii, rezignoval z osobných dôvodov
Ku koncu roka skončí vo funkcii generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky ...
Zdieľať
12.12.2025 (SITA.sk) - Ku koncu roka skončí vo funkcii generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, Svitok podáva k 31. decembru 2025 rezignáciu na svoju funkciu, a to z osobných dôvodov. Naďalej ale bude v Štátnej opere pôsobiť ako sólista a tiež ako umelecký riaditeľ.
„Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyjadruje úprimnú vďaku za jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa, profesionálny prístup a prínos k rozvoju Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pánovi Svitkovi želáme veľa úspechov v ďalšom osobnom aj profesijnom živote," uviedla Demková.
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok končí vo funkcii, rezignoval z osobných dôvodov © SITA Všetky práva vyhradené.
„Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyjadruje úprimnú vďaku za jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa, profesionálny prístup a prínos k rozvoju Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pánovi Svitkovi želáme veľa úspechov v ďalšom osobnom aj profesijnom živote," uviedla Demková.
Zdroj: SITA.sk - Riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok končí vo funkcii, rezignoval z osobných dôvodov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini nepodpíše zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov, kritizoval aj atmosféru v parlamente – VIDEO
Pellegrini nepodpíše zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov, kritizoval aj atmosféru v parlamente – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Kaliňák predstavil novú výstroj pre vojakov, pozostáva z približne 16 súčastí a je vyrobená na Slovensku – VIDEO
Kaliňák predstavil novú výstroj pre vojakov, pozostáva z približne 16 súčastí a je vyrobená na Slovensku – VIDEO