 24hod.sk    Z domova

12. decembra 2025

Riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok končí vo funkcii, rezignoval z osobných dôvodov


svitok 676x496 12.12.2025 (SITA.sk) - Ku koncu roka skončí vo funkcii generálny riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok. Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, Svitok podáva k 31. decembru 2025 rezignáciu na svoju funkciu, a to z osobných dôvodov. Naďalej ale bude v Štátnej opere pôsobiť ako sólista a tiež ako umelecký riaditeľ.


Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyjadruje úprimnú vďaku za jeho doterajšie pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa, profesionálny prístup a prínos k rozvoju Štátnej opery v Banskej Bystrici. Pánovi Svitkovi želáme veľa úspechov v ďalšom osobnom aj profesijnom živote," uviedla Demková.


Zdroj: SITA.sk - Riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Šimon Svitok končí vo funkcii, rezignoval z osobných dôvodov © SITA Všetky práva vyhradené.

Pellegrini nepodpíše zákon o zrušení Úradu na ochranu oznamovateľov, kritizoval aj atmosféru v parlamente – VIDEO
Kaliňák predstavil novú výstroj pre vojakov, pozostáva z približne 16 súčastí a je vyrobená na Slovensku – VIDEO

