|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 20.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marcel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. apríla 2026
Pellegrini nevyhlási referendum o predčasných voľbách, Slováci však budú môcť rozhodovať o iných otázkach – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini nevyhlási referendum o predčasných parlamentných voľbách, ktoré požadovali občania ...
Zdieľať
20.4.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini nevyhlási referendum o predčasných parlamentných voľbách, ktoré požadovali občania petíciou.
Odôvodnil to starším rozhodnutím Ústavného súdu SR. Prezident pripomenul, že touto otázkou sa už v minulosti zaoberal Ústavný súd Slovenskej republiky na podnet bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej. Súd v náleze zo 7. júla 2021 jednoznačne rozhodol, že referendom nie je možné skrátiť prebiehajúce volebné obdobie parlamentu.
„Tento právny názor je pre mňa ako prezidenta záväzný,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že ak je predmet referenda v rozpore s ústavou, referendum nemožno vyhlásiť ani v budúcnosti, pokiaľ sleduje rovnaký cieľ. Podľa neho ide o odborný názor jeho právneho tímu a nejde o politický názor. Hlava štátu zároveň poukázala na novelu ústavy z januára 2023, ktorá zverila právomoc skracovať volebné obdobie výlučne parlamentu.
Podľa prezidenta Ústava SR umožňuje skrátenie volebného obdobia parlamentu výlučne na základe uznesenia samotnej Národnej rady, ktoré musí byť prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Ako informoval prezident, odovzdaných bolo 384 512 podpisov, po ktorých preskúmaní Kancelária prezidenta vyhodnotila 363 799 podpisov ako platných a 20 713 ako neplatných. Petícia tak podľa jeho slov splnila zákonom stanovený limit potrebný na vyhlásenie referenda.
Zároveň však zdôraznil, že jeho úlohou nie je len overenie počtu podpisov, ale aj posúdenie súladu navrhovaných referendových otázok s ústavou. Na podporu svojho stanoviska citoval aj viacerých ústavných právnikov - bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka, Mariána Gibu a Vincenta Bujňáka.
Prezident však vyhlási referendum na 4. júla 2026 k dvom zvyšným otázkam, ktoré požadovali občania podpísaní pod petíciou, keďže pri nich nezistil nesúlad s ústavom a zákonmi. Petíciu odovzdala prezidentovi mimoparlamentná strana Demokrati 23. marca, petičný výbor zastupuje podpredseda strany Juraj Šeliga. Druhou otázkou v referende je zrušenie doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad pre predsedu vlády Roberta Fica.
Treťou otázkou je znovuobnovenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradu špeciálnej prokuratúry. Pri tretej otázke však prezident upozornil, že jej výsledok nebude mať priamo vykonateľný charakter. „Výsledkom môže byť skôr všeobecná právna norma. To, či sa tak v skutočnosti aj stane, bude vecou slobodného rozhodnutia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,“ vysvetlil.
Prezident vysvetlil, že pri určovaní termínu referenda vychádzal z dátumu doručenia petičných hárkov do prezidentskej kancelárie. Posledný možný termín na vyhlásenie referenda by podľa zákona pripadol na 11. júla. Termín vybral s ohľadom na možnosť hlasovania poštou. Zdôraznil, že zákonná lehota na prihlásenie sa na voľbu poštou je najneskôr 52 dní pred konaním referenda. Pri zvolenom termíne budú mať občania približne 23 dní na registráciu.
V závere svojho vyhlásenia Pellegrini prečítal oficiálne rozhodnutie o vyhlásení referenda, ktoré bude publikované v Zbierke zákonov. V referende budú voliči rozhodovať o dvoch otázkach: či súhlasia so zrušením doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Prezident zároveň stanovil konkrétne lehoty na organizačné zabezpečenie referenda. Volebné okrsky a miestnosti majú byť vytvorené do 7. mája 2026. Okresné volebné komisie, komisie pre voľbu poštou a okrskové volebné komisie majú byť zriadené do 25. mája 2026, pričom ich prvé zasadnutia sa majú uskutočniť do 9. júna.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini nevyhlási referendum o predčasných voľbách, Slováci však budú môcť rozhodovať o iných otázkach – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Odôvodnil to starším rozhodnutím Ústavného súdu SR. Prezident pripomenul, že touto otázkou sa už v minulosti zaoberal Ústavný súd Slovenskej republiky na podnet bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej. Súd v náleze zo 7. júla 2021 jednoznačne rozhodol, že referendom nie je možné skrátiť prebiehajúce volebné obdobie parlamentu.
Rozpor s ústavou
„Tento právny názor je pre mňa ako prezidenta záväzný,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že ak je predmet referenda v rozpore s ústavou, referendum nemožno vyhlásiť ani v budúcnosti, pokiaľ sleduje rovnaký cieľ. Podľa neho ide o odborný názor jeho právneho tímu a nejde o politický názor. Hlava štátu zároveň poukázala na novelu ústavy z januára 2023, ktorá zverila právomoc skracovať volebné obdobie výlučne parlamentu.
Podľa prezidenta Ústava SR umožňuje skrátenie volebného obdobia parlamentu výlučne na základe uznesenia samotnej Národnej rady, ktoré musí byť prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Ako informoval prezident, odovzdaných bolo 384 512 podpisov, po ktorých preskúmaní Kancelária prezidenta vyhodnotila 363 799 podpisov ako platných a 20 713 ako neplatných. Petícia tak podľa jeho slov splnila zákonom stanovený limit potrebný na vyhlásenie referenda.
Zároveň však zdôraznil, že jeho úlohou nie je len overenie počtu podpisov, ale aj posúdenie súladu navrhovaných referendových otázok s ústavou. Na podporu svojho stanoviska citoval aj viacerých ústavných právnikov - bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka, Mariána Gibu a Vincenta Bujňáka.
Referendum k zvyšným otázkam
Prezident však vyhlási referendum na 4. júla 2026 k dvom zvyšným otázkam, ktoré požadovali občania podpísaní pod petíciou, keďže pri nich nezistil nesúlad s ústavom a zákonmi. Petíciu odovzdala prezidentovi mimoparlamentná strana Demokrati 23. marca, petičný výbor zastupuje podpredseda strany Juraj Šeliga. Druhou otázkou v referende je zrušenie doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad pre predsedu vlády Roberta Fica.
Treťou otázkou je znovuobnovenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradu špeciálnej prokuratúry. Pri tretej otázke však prezident upozornil, že jej výsledok nebude mať priamo vykonateľný charakter. „Výsledkom môže byť skôr všeobecná právna norma. To, či sa tak v skutočnosti aj stane, bude vecou slobodného rozhodnutia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,“ vysvetlil.
Prezident vysvetlil, že pri určovaní termínu referenda vychádzal z dátumu doručenia petičných hárkov do prezidentskej kancelárie. Posledný možný termín na vyhlásenie referenda by podľa zákona pripadol na 11. júla. Termín vybral s ohľadom na možnosť hlasovania poštou. Zdôraznil, že zákonná lehota na prihlásenie sa na voľbu poštou je najneskôr 52 dní pred konaním referenda. Pri zvolenom termíne budú mať občania približne 23 dní na registráciu.
Zrušenie renty a obnova inštitúcií
V závere svojho vyhlásenia Pellegrini prečítal oficiálne rozhodnutie o vyhlásení referenda, ktoré bude publikované v Zbierke zákonov. V referende budú voliči rozhodovať o dvoch otázkach: či súhlasia so zrušením doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.
Prezident zároveň stanovil konkrétne lehoty na organizačné zabezpečenie referenda. Volebné okrsky a miestnosti majú byť vytvorené do 7. mája 2026. Okresné volebné komisie, komisie pre voľbu poštou a okrskové volebné komisie majú byť zriadené do 25. mája 2026, pričom ich prvé zasadnutia sa majú uskutočniť do 9. júna.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini nevyhlási referendum o predčasných voľbách, Slováci však budú môcť rozhodovať o iných otázkach – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
