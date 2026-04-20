Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 20.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Marcel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. apríla 2026

Pellegrini nevyhlási referendum o predčasných voľbách, Slováci však budú môcť rozhodovať o iných otázkach – VIDEO


Tagy: Doživotná renta Petícia Predčasné voľby Prezident SR Referendum Zbierka zákonov

Prezident Peter Pellegrini nevyhlási referendum o predčasných parlamentných voľbách, ktoré požadovali občania ...



Zdieľať
20.4.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini nevyhlási referendum o predčasných parlamentných voľbách, ktoré požadovali občania petíciou.


Odôvodnil to starším rozhodnutím Ústavného súdu SR. Prezident pripomenul, že touto otázkou sa už v minulosti zaoberal Ústavný súd Slovenskej republiky na podnet bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej. Súd v náleze zo 7. júla 2021 jednoznačne rozhodol, že referendom nie je možné skrátiť prebiehajúce volebné obdobie parlamentu.

Rozpor s ústavou


„Tento právny názor je pre mňa ako prezidenta záväzný,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že ak je predmet referenda v rozpore s ústavou, referendum nemožno vyhlásiť ani v budúcnosti, pokiaľ sleduje rovnaký cieľ. Podľa neho ide o odborný názor jeho právneho tímu a nejde o politický názor. Hlava štátu zároveň poukázala na novelu ústavy z januára 2023, ktorá zverila právomoc skracovať volebné obdobie výlučne parlamentu.

Podľa prezidenta Ústava SR umožňuje skrátenie volebného obdobia parlamentu výlučne na základe uznesenia samotnej Národnej rady, ktoré musí byť prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Ako informoval prezident, odovzdaných bolo 384 512 podpisov, po ktorých preskúmaní Kancelária prezidenta vyhodnotila 363 799 podpisov ako platných a 20 713 ako neplatných. Petícia tak podľa jeho slov splnila zákonom stanovený limit potrebný na vyhlásenie referenda.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zároveň však zdôraznil, že jeho úlohou nie je len overenie počtu podpisov, ale aj posúdenie súladu navrhovaných referendových otázok s ústavou. Na podporu svojho stanoviska citoval aj viacerých ústavných právnikov - bývalého predsedu Ústavného súdu SR Jána Mazáka, Mariána Gibu a Vincenta Bujňáka.

Referendum k zvyšným otázkam


Prezident však vyhlási referendum na 4. júla 2026 k dvom zvyšným otázkam, ktoré požadovali občania podpísaní pod petíciou, keďže pri nich nezistil nesúlad s ústavom a zákonmi. Petíciu odovzdala prezidentovi mimoparlamentná strana Demokrati 23. marca, petičný výbor zastupuje podpredseda strany Juraj Šeliga. Druhou otázkou v referende je zrušenie doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad pre predsedu vlády Roberta Fica.

Treťou otázkou je znovuobnovenie Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradu špeciálnej prokuratúry. Pri tretej otázke však prezident upozornil, že jej výsledok nebude mať priamo vykonateľný charakter. „Výsledkom môže byť skôr všeobecná právna norma. To, či sa tak v skutočnosti aj stane, bude vecou slobodného rozhodnutia poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,“ vysvetlil.

Prezident vysvetlil, že pri určovaní termínu referenda vychádzal z dátumu doručenia petičných hárkov do prezidentskej kancelárie. Posledný možný termín na vyhlásenie referenda by podľa zákona pripadol na 11. júla. Termín vybral s ohľadom na možnosť hlasovania poštou. Zdôraznil, že zákonná lehota na prihlásenie sa na voľbu poštou je najneskôr 52 dní pred konaním referenda. Pri zvolenom termíne budú mať občania približne 23 dní na registráciu.

Zrušenie renty a obnova inštitúcií


V závere svojho vyhlásenia Pellegrini prečítal oficiálne rozhodnutie o vyhlásení referenda, ktoré bude publikované v Zbierke zákonov. V referende budú voliči rozhodovať o dvoch otázkach: či súhlasia so zrušením doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry.

Prezident zároveň stanovil konkrétne lehoty na organizačné zabezpečenie referenda. Volebné okrsky a miestnosti majú byť vytvorené do 7. mája 2026. Okresné volebné komisie, komisie pre voľbu poštou a okrskové volebné komisie majú byť zriadené do 25. mája 2026, pričom ich prvé zasadnutia sa majú uskutočniť do 9. júna.


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 