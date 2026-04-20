Pondelok 20.4.2026
Meniny má Marcel
20. apríla 2026
Nezamestnanosť klesla k hranici štyroch percent, voľných je takmer 124-tisíc pracovných miest – VIDEO
20.4.2026 (SITA.sk) - Nezamestnanosť na Slovensku klesá druhý mesiac po sebe, v marci sa ustálila na úrovni 4,03 %. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku (PDU), ktorý je hlavným ukazovateľom nezamestnanosti, medzimesačne klesol o 13 stotín percentuálneho bodu (p.b.).
Nezamestnanosť klesla vo všetkých krajoch Slovenska a tiež v 73 okresoch. V pondelok o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD). V evidencii úradov práce bolo v marci 145 385 uchádzačov o zamestnanie. Oproti januáru ich počet klesol o viac ako 14-tisíc.
Najvyšší počet voľných miest
„Takmer 80 % z týchto ľudí sa opäť umiestnilo na pracovnom trhu,“ spresnil minister Tomáš. Úrady práce v marci evidovali aj menší počet uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov aj nad 50 rokov.
„Počet voľných pracovných miest bol v marci na úrovni 123 983. Oproti februáru narástol, pričom ide o historicky najvyšší počet voľných pracovných miest na Slovensku,“ priblížil Tomáš.
Nezamestnanosť sa znížila vo všetkých krajoch a tiež v 73 okresoch. Najvýraznejší pokles zaznamenal rezort práce v Prešovskom kraji, a to o 0,26 p.b. a v Žilinskom kraji o 0,22 p.b. Nezamestnanosť nad 10 % ostala iba v okrese Rimavská Sobota.
Hromadné prepúšťania
Na konci marca bolo uchádzačov o zamestnanie vo veku do 29 rokov celkovo 38 838, čo je o 742 menej ako vo februári. Medzimesačne sa znížil aj počet absolventov stredných a vysokých škôl, a to o 345 osôb.
Pokles nastal tiež v prípade nezamestnaných nad 50 rokov, na konci marca ich bolo v evidencii úradov práce 50 804. Minister práce sa dotkol aj nahlásených hromadných prepúšťaní. V prvom štvrťroku toho roka bolo nahlásených 23 hromadných prepúšťaní, vlani v rovnakom období ich bolo 19.
„Za prvý štvrťrok minulého roka bolo reálne prepustených 1 125 ľudí, v tomto roku za rovnaké obdobie 85 ľudí,“ spresnil Tomáš.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini nevyhlási referendum o predčasných voľbách, Slováci však budú môcť rozhodovať o iných otázkach – VIDEO
Pellegrini nevyhlási referendum o predčasných voľbách, Slováci však budú môcť rozhodovať o iných otázkach – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Ľudia rozhodli: Lidl potvrdil pozíciu lídra
Ľudia rozhodli: Lidl potvrdil pozíciu lídra