Pellegrini ocenil, že von der Leyenová chce vrátiť EÚ líderskú úlohu

Slovenský premiér Peter Pellegrini a nadchadzajúca predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred spoločným stretnutím 4. septembra 2019 v Bruseli. Foto: TASR - Úrad vlády SR Foto: TASR - Úrad vlády SR

Brusel 4. septembra (TASR) - Budúca Európska komisia (EK), ktorá začne pôsobiť od 1. novembra, má chuť sa popasovať s veľkými výzvami, ktoré stoja pred celou Európou. Po stredajšom stretnutí s predsedníčkou budúcej EK Ursulou von der Leyenovou v Bruseli to uviedol premiér SR Peter Pellegrini.Von der Leyenová podľa neho potvrdila, že za veľké výzvy pre EÚ považuje klimatické zmeny a cieľ dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Premiér jej pripomenul, že Slovensko je jedinou krajinou Vyšehradskej štvorky (V4), ktorá sa k tomuto záväzku prihlásila a chce tento cieľ dosiahnuť aj vďaka postupnému útlmu ťažby uhlia do roku 2023.uviedol Pellegrini s tým, že to platí tak pre Slovensko, ako aj pre celú EÚ.Na stretnutí s von der Leyenovej konštatoval, že Slovensko a Nemecko majú podobnú skladbu priemyslu a klimatické opatrenia budú mať rovnaký dosah na obe krajiny a na ich navzájom prepojené ekonomiky.Premiér rovnako ocenil sociálny program budúcej šéfky exekutívy EÚ, ktorého súčasťou sú aj sociálne istoty a diskusie o európskej minimálnej mzde či o celoeurópskom poistení v nezamestnanosti a možnostiach reagovať na veľké šoky na trhu práce.Pellegrini a von der Leyenová hovorili aj o rozvoji moderných technológií, vede a výskume a o, ktorá má šancu vytvoriť v EÚ obrovské množstvo nových pracovných miest.povedal Pellegrini. V tejto súvislosti ocenil, že von der Leyenová má chuť a vôľu zaistiť EÚ vedúcu úlohu v oblastiach, ako sú ochrana životného prostredia a planéty a moderné technológie.uviedol Pellegrini.(spravodajca TASR Jaromír Novak)