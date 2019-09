Predaj naftových áut v 2. kvartáli v EÚ klesol o vyše 16 percent

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 4. septembra (TASR) - Predaj áut s naftovým motorom v Európskej únii klesol v 2. štvrťroku o viac než 16 %. Poukázala na to správa Združenia európskych výrobcov automobilov (ACEA), ktorú zverejnila agentúra DPA.Podľa združenia sa v EÚ predalo od apríla do konca júna približne 1,3 milióna naftových áut. Medziročne to predstavuje pokles o 16,4 %.Klesol aj podiel dieselových áut na trhu, a to o 5 percentuálnych bodov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. V Nemecku sa však dopyt po dieselových autách mierne zvýšil, o 3,5 %.Naopak, takmer dve tretiny predaných áut v Európskej únii predstavovali v 2. kvartáli autá s benzínovým motorom. Celkovo sa v 2. štvrťroku predalo v EÚ 2,4 milióna benzínových áut, z toho najvýraznejší rast zaznamenali v Taliansku, kde sa predaj benzínových vozidiel zvýšil medziročne o 27,4 %.Dopyt po benzínových autách vzrástol prakticky na všetkých veľkých trhoch EÚ, až na Nemecko, kde zaznamenali v 2. kvartáli najvýraznejší rast predaja vozidiel na alternatívny pohon. Predaj týchto áut vzrástol až o 60,7 %. Dopyt po ekologickejších autách sa však zvýšil aj v Španielsku, Taliansku, Británii a vo Francúzsku.