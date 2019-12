Pellegrini odcestoval do Ríma, kde sa stretne s pápežom

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini, archívna foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 8. decembra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odcestoval do Ríma, kde ho vo Vatikáne v pondelok (9.12.) prijme pápež František. Z Talianska sa presunie do USA, kde bude deň po audiencii u Svätého Otca rokovať v OSN s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom a otvorí budovu Generálneho konzulátu SR v New Yorku. Svoje pracovné cesty ukončí v Bruseli na zasadnutí Európskej rady (12.-13.12).Okrem osobnej audiencie u pápeža premiér Pellegrini bude počas oficiálnej návštevy Svätej stolice rokovať taktiež s jej štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom. Stretnúť by sa mal i s kardinálom Jozefom Tomkom.Čaká ho i návšteva Slovenského pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda, stretnutie s krajanmi pôsobiacimi či študujúcimi vo Vatikáne, ako aj účasť na otvorení výstavy rozvojových projektov Slovak Aid a mimovládnych organizácií v rámci slovenského predsedníctva v OBSE a výstavy k 30. výročiu Nežnej revolúcie v priestoroch Veľvyslanectva SR v Ríme.Návšteva sa koná pri príležitosti 30. výročia obnovenia demokracie na Slovensku.Z Talianska predseda vlády odcestuje ešte v pondelok do USA. Práve v Medzinárodný deň ľudských práv, teda 10. decembra, bude v OSN rokovať s generálnym tajomníkom OSN v New Yorku Antóniom Guterresom o otázkach súvisiacich s klimatickou zmenou, implementáciou Agendy 2030 k udržateľnému rozvoju, ako aj o otázkach súvisiacich s aktuálnym vývojom v Európe.Partneri zrejme počas rokovania nadviažu na nedávny klimatický summit OSN v Madride, na ktorom premiér Pellegrini uviedol, že Slovensko rozumie potrebe konať v súvislosti s klimatickými zmenami a je na potrebnú transformáciu na ochranu klímy pripravené. Vyjadril taktiež podporu urýchlenia činnosti na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, stratégia rozvoja nízkouhlíkových technológií by mala byť podľa neho hotová začiatkom roka.Summitu sa zúčastnil aj António Guterres, ktorý upozornil na to, že klimatická kríza ohrozuje samotnú civilizáciu a ľudstvo si musí vybrať medzi nádejou a rezignáciou. Cesta nádeje podľa neho znamená používať menej fosílnych palív a dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Generálny tajomník OSN varoval, že doterajšie kroky nestačia na to, aby sa svet nedostal v zmenách klímy. Podľa neho chýba politická vôľa.V ten istý deň spoločne s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD) symbolicky pokrstia novú budovu Generálneho konzulátu v New Yorku.Predseda vlády svoje cesty ukončí na zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Hlavnými témami rokovaní lídrov EÚ budú klimatická agenda, viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027, výsledky parlamentných volieb v Spojenom kráľovstve v spojitosti s brexitom a príprava Konferencie o budúcnosti Európy.Premiér Pellegrini by sa mal vrátiť na Slovensko v piatok (13.12).