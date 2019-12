Dovoz ropy do Číny dosiahol v novembri rekordné množstvo

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 8. decembra (TASR) - Dovoz ropy do Číny zaznamenal minulý mesiac rekord. Prispelo k tomu zvyšovanie aktivity rafinérií, ktoré sa snažia maximálne využiť ročné dovozné kvóty.Čína, najväčší dovozca ropy na svete, doviezla v novembri 45,74 milióna ton ropy, čo denne predstavuje 11,13 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) a nový rekord. V októbri dovoz dosiahol 10,72 milióna barelov denne a v novembri minulého roka 9,61 milióna barelov/deň.Za 11 mesiacov roka dosiahol dovoz ropy do Číny 461,88 milióna ton alebo 10,09 milióna barelov denne. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 10,4 %.K rastu dovozu prispeli najmä privátne rafinérie, ktoré zvyšujú produkciu, aby v plnej miere využili svoje dovozné kvóty. V prípade ich maximálneho využitia môžu potom požiadať o navýšenie dovozných kvót na budúci rok. Produkcia veľkých štátnych rafinérií sa drží na stabilnej úrovni.Na výrazné zvyšovanie produkcie poukazujú čísla exportu ropných produktov. Ako ukázali údaje čínskej colnej správy, Čína vyviezla v novembri 7,31 milióna ton rafinovaných ropných produktov. To je o 63,5 % viac než v novembri minulého roka. Od januára do konca novembra sa vývoz zvýšil o 14,2 %, keď Čína vyviezla celkovo 60,22 milióna ton produktov.Čína zároveň zvýšila dovoz zemného plynu, vrátane skvapalneného zemného plynu (LNG). Dovoz dosiahol v novembri 9,45 milióna ton, čo medziročne znamená rast o 3,3 %. Od januára do konca novembra zvýšila Čína dovoz plynu o 7,4 % na 87,11 milióna ton.Očakáva sa, že objem dovozu bude ďalej rásť, k čomu by malo prispieť aj sprevádzkovanie prvého plynovodu medzi Ruskom a Čínou Sila Sibíri. Ten uviedli krajiny do prevádzky začiatkom tohto týždňa.