Pellegrini odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu a Kazachstanu

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) odcestoval na oficiálnu návštevu Azerbajdžanu a Kazachstanu. S tamojšími vládnymi predstaviteľmi bude rokovať najmä o posilnení ekonomickej a obchodnej spolupráce so Slovenskom.Pracovnú cestu odštartuje premiér v pondelok v Azerbajdžane. Do krajiny odcestoval na pozvanie predsedu tamojšej vlády Novruza Mammadova. Prvá oficiálna návšteva Pellegriniho v Azerbajdžane má osobitný politický aj obchodno-ekonomický význam. Počas nej sa uskutoční rokovanie s predsedom tamojšej vlády, Pellegriniho prijme aj prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev. Výsledkom návštevy by mal byť rozvoj slovensko-azerbajdžanských vzťahov a ďalšia spolupráca vo vybraných sektoroch. Hlavnými témami rokovaní bude zintenzívnenie a prehĺbenie politických a diplomatických kontaktov.V rámci dvojstrannej spolupráce budú premiéri rokovať najmä o spolupráci v oblasti obchodu a investícií, energetike, doprave, vede, výskume a inováciách. Vzhľadom na nadchádzajúce predsedníctvo Slovenska v OBSE bude pozornosť venovaná aj regionálnej situácii na južnom Kaukaze. Počas rokovaní budú rezonovať aj aktuálne medzinárodné témy a otázky vzťahov Európskej únie a Azerbajdžanu.Slovenský premiér svoju pracovnú cestu zavŕši návštevou Kazachstanu. Rokovať bude s predsedom vlády Bakytžanom Sagintajevom, prijme ho aj kazašský prezident Nursultan Nazarbajev. Oficiálna návšteva Kazachstanu by mala priniesť posilnenie vzájomnej obchodnej výmeny, ako aj iniciovať diskusiu o perspektíve exportu fosílnych palív z Kazašskej republiky na energetický trh členských krajín EÚ. Súčasne bude potvrdením záujmu Slovenska o rozvoj vzťahov s krajinami Strednej Ázie.Súčasťou delegácie premiéra Pellegriniho je aj podnikateľská misia. Výsledkom oficiálnej návštevy má byť rozvoj vzťahov v ekonomickej, vedecko-technickej, akademickej a vzdelávacej oblasti. V rámci bilaterálnej spolupráce budú štátni predstavitelia rokovať najmä o obchode a investíciách, doprave, infraštruktúre, energetike, vede a výskume, ako aj o inováciách. Počas rokovaní majú zarezonovať aj aktuálne európske a medzinárodné témy.mst mia