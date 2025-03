Pellegrini odcestuje na historicky prvú oficiálnu návštevu Albánska, berie so sebou aj Kaliňáka

27.3.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok 28. marca odcestuje na historicky prvú oficiálnu návštevu Albánska . Informovala o tom Kancelária prezidenta SR . Prezident pôjde do Tirany na pozvanie prezidenta Bajrama Begaja. Od vzniku SR ide o prvú návštevu slovenského prezidenta v Albánsku.Cieľom návštevy je potvrdenie záujmu o zintenzívnenie bilaterálnych vzťahov, najmä ak ide o rozvoj hospodárskej spolupráce. Prezidenti budú rokovať aj o aktuálnom vývoji v regióne Západného Balkánu, integračnom procese Albánska do EÚ a témou bude aj európska bezpečnostná situácia a transatlantické vzťahy.Spolu s prezidentom pôjde do Albánska aj podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ).Kancelária ďalej informovala, že sa Pellegrini v Tirane stretne aj s predsedníčkou albánskeho parlamentu Elisou Spiropali a predsedom vlády Edim Ramom . V rámci návštevy sa prezident zúčastní aj na prehliadke Múzea Bunk'art 2, ktoré pripomína spoločnú historickú skúsenosť oboch krajín s totalitnými režimami.