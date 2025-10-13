|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 13.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Koloman
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. októbra 2025
Pellegrini odcestuje na oficiálnu návštevu Severného Macedónska, čakajú ho viaceré rokovania
Prezident Peter Pellegrini odcestuje v utorok 14. októbra na oficiálnu návštevu Severného Macedónska, ktorá nadviaže na nedávne cesty ...
Zdieľať
13.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini odcestuje v utorok 14. októbra na oficiálnu návštevu Severného Macedónska, ktorá nadviaže na nedávne cesty do štátov západného Balkánu. Ich hlavným cieľom je podpora kandidátskych krajín regiónu pri integrácii do Európskej únie.
Ako informovala Kancelária prezidenta SR, Pellegrini sa počas dvojdňovej návštevy stretne v Skopje s prezidentkou Gordanou Siljanovskou-Davkovou, s ktorou okrem prístupového procesu prerokujú aj témy bilaterálnych a transatlantických vzťahov či aktuálne bezpečnostné výzvy vo svete. Rokovať bude aj s premiérom Hristijanom Mickoskim a predsedom parlamentu Afrimom Gashim.
Súčasťou delegácie prezidenta bude aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák, ktorý spoločne s ministrom zahraničných vecí a obchodu Severného Macedónska Timčom Mucunskim podpíšu Memorandum o hospodárskej spolupráci.
Deklaruje sa v ňom podpora spolupráce malých a stredných podnikov, výmena kontaktov a informácií, rozvoj aktivít v oblasti cestovného ruchu, ako aj vytváranie priaznivých podmienok pre investovanie.
Obchodná výmena medzi Slovenskom a Severným Macedónskom síce v posledných rokoch zaznamenala nárast, stále je však priestor na hľadanie nových investičných partnerstiev, uviedla Kancelária prezidenta SR. Slovensko dlhodobo pomáha pri rozvoji tejto balkánskej krajiny aj finančnou podporou projektov Rozvojového programu OSN (UNDP).
Prezident navštívi v hlavnom meste Skopje štátnu strednú školu Marije Kiri Sklodowskej, v ktorej Slovenská republika podporila sumou 100-tisíc dolárov projekt na výstavbu školského laboratória. Ide o jediné zariadenie tohto druhu v krajine, v ktorom študenti vyvíjajú produkty z biologického odpadu.
Pellegrini si uctí v rámci návštevy aj pamiatku významného macedónskeho revolucionára a bojovníka za slobodu Goce Delčeva. K jeho hrobu, ktorý sa nachádza v areáli kostola sv. Spasa Samoilova v Skopje, položí veniec.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestuje na oficiálnu návštevu Severného Macedónska, čakajú ho viaceré rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako informovala Kancelária prezidenta SR, Pellegrini sa počas dvojdňovej návštevy stretne v Skopje s prezidentkou Gordanou Siljanovskou-Davkovou, s ktorou okrem prístupového procesu prerokujú aj témy bilaterálnych a transatlantických vzťahov či aktuálne bezpečnostné výzvy vo svete. Rokovať bude aj s premiérom Hristijanom Mickoskim a predsedom parlamentu Afrimom Gashim.
Memorandum o hospodárskej spolupráci
Súčasťou delegácie prezidenta bude aj štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vladimír Šimoňák, ktorý spoločne s ministrom zahraničných vecí a obchodu Severného Macedónska Timčom Mucunskim podpíšu Memorandum o hospodárskej spolupráci.
Deklaruje sa v ňom podpora spolupráce malých a stredných podnikov, výmena kontaktov a informácií, rozvoj aktivít v oblasti cestovného ruchu, ako aj vytváranie priaznivých podmienok pre investovanie.
Obchodná výmena medzi Slovenskom a Severným Macedónskom síce v posledných rokoch zaznamenala nárast, stále je však priestor na hľadanie nových investičných partnerstiev, uviedla Kancelária prezidenta SR. Slovensko dlhodobo pomáha pri rozvoji tejto balkánskej krajiny aj finančnou podporou projektov Rozvojového programu OSN (UNDP).
Ďalší program prezidenta
Prezident navštívi v hlavnom meste Skopje štátnu strednú školu Marije Kiri Sklodowskej, v ktorej Slovenská republika podporila sumou 100-tisíc dolárov projekt na výstavbu školského laboratória. Ide o jediné zariadenie tohto druhu v krajine, v ktorom študenti vyvíjajú produkty z biologického odpadu.
Pellegrini si uctí v rámci návštevy aj pamiatku významného macedónskeho revolucionára a bojovníka za slobodu Goce Delčeva. K jeho hrobu, ktorý sa nachádza v areáli kostola sv. Spasa Samoilova v Skopje, položí veniec.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odcestuje na oficiálnu návštevu Severného Macedónska, čakajú ho viaceré rokovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šutaj Eštok: Predbežnou príčinou nehody zrážky dvoch rýchlikov je, že jeden z rušňovodičov nedal prednosť (video)
Šutaj Eštok: Predbežnou príčinou nehody zrážky dvoch rýchlikov je, že jeden z rušňovodičov nedal prednosť (video)
<< predchádzajúci článok
Zamestnávateľov čaká od apríla 2026 zjednodušenie administratívy, zmeny sa budú týkať nemocenských dávok
Zamestnávateľov čaká od apríla 2026 zjednodušenie administratívy, zmeny sa budú týkať nemocenských dávok