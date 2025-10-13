Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.10.2025
 24hod.sk    Ekonomika

13. októbra 2025

Zamestnávateľov čaká od apríla 2026 zjednodušenie administratívy, zmeny sa budú týkať nemocenských dávok


Tagy: Administratíva Materská dávka Nemocenské dávky Plán obnovy a odolnosti SR Tehotenská dávka Zamestnávatelia

Od 1. apríla 2026 sa zamestnávatelia môžu tešiť na zjednodušenie administratívy pri vykazovaní údajov o svojich zamestnancoch v súvislosti s výplatou nemocenských dávok. Zmeny sa týkajú štyroch druhov dávok: ...



thinkstockphotos 816860846 676x451 13.10.2025 (SITA.sk) - Od 1. apríla 2026 sa zamestnávatelia môžu tešiť na zjednodušenie administratívy pri vykazovaní údajov o svojich zamestnancoch v súvislosti s výplatou nemocenských dávok. Zmeny sa týkajú štyroch druhov dávok: nemocenské, materské, tehotenské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka.

Nové požiadavky


Sociálna poisťovňa (SP) odporúča zamestnávateľom a softvérovým firmám pripraviť svoje mzdové a personálne systémy na nové požiadavky, ktoré znížia administratívnu záťaž. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.

Nové spôsoby poukazovania nemocenských dávok budú zahŕňať platby na bankový účet, spôsob výplaty mzdy zamestnávateľa (hotovosť alebo účet) alebo zaslanie dávky na adresu trvalého pobytu, ak nebudú oznámené iné údaje.

Úľava pri administratíve


Zamestnávatelia budú od apríla 2026 povinní pri prihlasovaní nových zamestnancov uvádzať číslo účtu v IBAN formáte alebo informáciu o výplate v hotovosti v Registračnom liste fyzickej osoby (RLFO). Zmeny spôsobu výplaty musia byť oznámené do 10 dní.

Prechodné obdobie od 1. novembra 2025 do 31. marca 2026 umožní zamestnávateľom oznámiť číslo účtu alebo spôsob výplaty, čím sa zníži potreba opakovaného zasielania potvrdení pri dočasnej pracovnej neschopnosti.


Tieto opatrenia sú súčasťou projektu prioritných životných situácií podporeného z Plánu obnovy a odolnosti Európskej únie a prinesú zamestnávateľom výraznú úľavu v administratíve.




Zdroj: SITA.sk - Zamestnávateľov čaká od apríla 2026 zjednodušenie administratívy, zmeny sa budú týkať nemocenských dávok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Administratíva Materská dávka Nemocenské dávky Plán obnovy a odolnosti SR Tehotenská dávka Zamestnávatelia
