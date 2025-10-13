|
Pondelok 13.10.2025
Meniny má Koloman
|Denník - Správy
13. októbra 2025
Zamestnávateľov čaká od apríla 2026 zjednodušenie administratívy, zmeny sa budú týkať nemocenských dávok
Tagy: Administratíva Materská dávka Nemocenské dávky Plán obnovy a odolnosti SR Tehotenská dávka Zamestnávatelia
Od 1. apríla 2026 sa zamestnávatelia môžu tešiť na zjednodušenie administratívy pri vykazovaní údajov o svojich zamestnancoch v súvislosti s výplatou nemocenských dávok. Zmeny sa týkajú štyroch druhov dávok: ...
13.10.2025 (SITA.sk) - Od 1. apríla 2026 sa zamestnávatelia môžu tešiť na zjednodušenie administratívy pri vykazovaní údajov o svojich zamestnancoch v súvislosti s výplatou nemocenských dávok. Zmeny sa týkajú štyroch druhov dávok: nemocenské, materské, tehotenské, ošetrovné a vyrovnávacia dávka.
Sociálna poisťovňa (SP) odporúča zamestnávateľom a softvérovým firmám pripraviť svoje mzdové a personálne systémy na nové požiadavky, ktoré znížia administratívnu záťaž. Informoval o tom hovorca SP Martin Kontúr.
Nové spôsoby poukazovania nemocenských dávok budú zahŕňať platby na bankový účet, spôsob výplaty mzdy zamestnávateľa (hotovosť alebo účet) alebo zaslanie dávky na adresu trvalého pobytu, ak nebudú oznámené iné údaje.
Zamestnávatelia budú od apríla 2026 povinní pri prihlasovaní nových zamestnancov uvádzať číslo účtu v IBAN formáte alebo informáciu o výplate v hotovosti v Registračnom liste fyzickej osoby (RLFO). Zmeny spôsobu výplaty musia byť oznámené do 10 dní.
Prechodné obdobie od 1. novembra 2025 do 31. marca 2026 umožní zamestnávateľom oznámiť číslo účtu alebo spôsob výplaty, čím sa zníži potreba opakovaného zasielania potvrdení pri dočasnej pracovnej neschopnosti.
Tieto opatrenia sú súčasťou projektu prioritných životných situácií podporeného z Plánu obnovy a odolnosti Európskej únie a prinesú zamestnávateľom výraznú úľavu v administratíve.
Zdroj: SITA.sk - Zamestnávateľov čaká od apríla 2026 zjednodušenie administratívy, zmeny sa budú týkať nemocenských dávok © SITA Všetky práva vyhradené.
