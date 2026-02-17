Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 17.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miloslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

17. februára 2026

Pellegrini odchádza na AI samit v Indii, rokovať bude aj s indickým predsedom vlády a prezidentkou


Tagy: Umelá inteligencia

Prezident Peter Pellegrini v utorok odchádza do Indie na pozvanie predsedu vlády Naréndru ...



Zdieľať
6930710a339ca821558782 676x451 17.2.2026 (SITA.sk) -



Prezident Peter Pellegrini v utorok odchádza do Indie na pozvanie predsedu vlády Naréndru Módího, kde sa v Naí Dillí zúčastní na medzinárodnom samite o umelej inteligencii s názvom AI Impact Summit. Podujatie združuje svetových lídrov, predstaviteľov vlád, technologického sektora aj medzinárodných organizácií s cieľom diskutovať o bezpečnom, zodpovednom a inovatívnom rozvoji umelej inteligencie. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.

Pellegrini tiež absolvuje bilaterálne rokovania s indickým predsedom vlády Naréndrom Módím a prezidentkou Draupadí Murmuovou. Počas samitu sa tiež stretne s viacerými svetovými lídrami. "Návšteva potvrdzuje dôraz Slovenskej republiky na technologickú suverenitu, podporu inovácií a posilňovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti moderných technológií," uviedla Kancelária prezidenta SR.







Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odchádza na AI samit v Indii, rokovať bude aj s indickým predsedom vlády a prezidentkou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Umelá inteligencia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Národniari podporujú požiadavky odborárov Policajného zboru, navrhujú zvýšiť platy o päť percent
<< predchádzajúci článok
Winkler chce zaviesť poriadok v riadení Bratislavy, verejnosti predstavil časť svojho volebného programu – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 