Utorok 17.2.2026
Meniny má Miloslava
17. februára 2026
Pellegrini odchádza na AI samit v Indii, rokovať bude aj s indickým predsedom vlády a prezidentkou
Tagy: Umelá inteligencia
Prezident Peter Pellegrini v utorok odchádza do Indie na pozvanie predsedu vlády Naréndru ...
Zdieľať
17.2.2026 (SITA.sk) -
Prezident Peter Pellegrini v utorok odchádza do Indie na pozvanie predsedu vlády Naréndru Módího, kde sa v Naí Dillí zúčastní na medzinárodnom samite o umelej inteligencii s názvom AI Impact Summit. Podujatie združuje svetových lídrov, predstaviteľov vlád, technologického sektora aj medzinárodných organizácií s cieľom diskutovať o bezpečnom, zodpovednom a inovatívnom rozvoji umelej inteligencie. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Pellegrini tiež absolvuje bilaterálne rokovania s indickým predsedom vlády Naréndrom Módím a prezidentkou Draupadí Murmuovou. Počas samitu sa tiež stretne s viacerými svetovými lídrami. "Návšteva potvrdzuje dôraz Slovenskej republiky na technologickú suverenitu, podporu inovácií a posilňovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti moderných technológií," uviedla Kancelária prezidenta SR.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odchádza na AI samit v Indii, rokovať bude aj s indickým predsedom vlády a prezidentkou © SITA Všetky práva vyhradené.
