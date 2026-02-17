Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 17.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miloslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. februára 2026

Winkler chce zaviesť poriadok v riadení Bratislavy, verejnosti predstavil časť svojho volebného programu – VIDEO


Tagy: Bratislava Kandidát na primátora Komunálne voľby Primátor Bratislavy

Kandidát na primátora Bratislavy a mestský poslanec Martin Winkler spolu so svojou stranou Dunaj predstavil prvú časť programu, s ktorým sa chce v



Zdieľať
winkler foto 676x507 17.2.2026 (SITA.sk) - Kandidát na primátora Bratislavy a mestský poslanec Martin Winkler spolu so svojou stranou Dunaj predstavil prvú časť programu, s ktorým sa chce v komunálnych voľbách uchádzať o dôveru Bratislavčanov.


"Bratislava je ako jedna veľká organizácia. Keď chýba riadenie, vzniká chaos. Rozhodnutia sa robia bez dát projekty sa extrémne naťahujú. Peniaze sa míňajú neúčelne a ľudia to cítia každý deň," uviedol protikandidát súčasného primátora Matúša Valla.

"Našim cieľom je zastaviť túto improvizáciu, ktorú vidíme už viac ako sedem rokov. A zaviesť poriadok v riadení, systémové zmeny a manažérsky prístup založený na dátach, merateľných výsledkoch a adresnej zodpovednosti," poznamenal Winkler.







Mestské podniky budú mať ročný plán


Prvá časť volebného programu strany Dunaj, ktorú jej líder predstavil na utorkovej tlačovej konferencii, je o mestských podnikoch, hospodárení, digitalizácii a čerpaní eurofondov.

Mestské podniky podľa Winklera majú slúžiť mestu a jeho obyvateľom. "Tí to majú cítiť v kvalitnej MHD, čistote ulíc, údržbe ciest, vo vynesených smetiach či spoľahlivých službách, nie v rastúcich nákladoch a výhovorkách," uviedol s tým, že ako primátor zavedie jednoduché pravidlá.

Každý mestský podnik bude mať ročný plán, jasné úlohy, rozpočet a termíny. "Nastavíme merateľné ciele ako kvalita, dostupnosť, čas reakcie, alebo náklady za poskytované služby," doplnil.



Výsledky mestských podnikov má v pláne vyhodnocovať pravidelne počas roka. Ak ich vedenie bude plniť plán, bude mať dôveru mesta. Ak plán plniť nebude, bude musieť prísť náprava.

"S tým súvisí transparentnosť. Kľúčové nákupy budú po novom pod verejnou kontrolou. Elektronické tendre, kontrola zmlúv, zverejňovanie základných ukazovateľov," doplnil kandidát na primátora s tým, že nebude tolerovať žiadne tendre šité na mieru vybraným firmám.

Digitalizácia nie je len aplikácia


Druhou témou je digitalizácia. "Digitalizácia nie je len jedna mestská aplikácia. Je to spôsob ako mesto musí a bude fungovať. Chaos, ktorý dnes vidíme pri riadení sa odráža aj v dátach," skonštatoval ďalej Vallov protikandidát.

Winkler má v pláne najskôr urobiť poriadok v procesoch, zjednotiť ich a nastaviť lehoty a adresnú zodpovednosť. "Potom to prevedieme do online služieb, aby ľudia vybavili čo najviac vecí bez zbytočného chodenia po úradoch," doplnil.


Peniaze a hospodárenie


Tretia časť predstaveného programu je o peniazoch, hospodárení a zodpovednosti. "Rozpočet mesta je zrkadlom hospodárenia. Ak mesto hospodári zle, v konečnom dôsledku to zaplatia obyvatelia vyššími poplatkami daňami alebo horšími službami. Našou prioritou je chrániť peniaze Bratislavčanov pred nerozumným míňaním a plytvaním," priblížil kandidát na primátora a dodal, že jeho prioritami sú finančná disciplína, kontrola výdavkov a ich účelnosti.

Podľa Winklera to znamená pozrieť sa na náklady v mestských podnikoch. Na zmluvy, nákupy a na to kde mestu unikajú peniaze a kde platí výrazne viac ako musí. "Mestské podniky ako OLO, BVS a dopravný podnik už nebudú ďalej čierne diery za naše peniaze," skonštatoval Winkler.



Štvrtá časť programu je využívanie eurofondov. "Musíme postaviť silný tím, mať rýchle interné schvaľovanie a kvalitné projektové riadenie, ktoré zabezpečia, že projekty budú pripravené včas a realizované kvalitne," doplnil Vallov protikandidát. Ako dodal, jeho ambíciou je posilniť spoluprácu s Bratislavskou župou, ktorá má obrovské skúsenosti v čerpaní eurofondov.






Zdroj: SITA.sk - Winkler chce zaviesť poriadok v riadení Bratislavy, verejnosti predstavil časť svojho volebného programu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava Kandidát na primátora Komunálne voľby Primátor Bratislavy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini odchádza na AI samit v Indii, rokovať bude aj s indickým predsedom vlády a prezidentkou
<< predchádzajúci článok
Nadácia SPP spúšťa grantový program „Športuj aj Ty!“. Požiadať o podporu môžu aj kluby z vášho regiónu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 