Pellegrini odmieta politický zásah do vyšetrovania káuz, polícia by mala mať dostatok dôkazov

8.11.2020 (Webnoviny.sk) - Do vyšetrovania citlivých káuz by sa podľa lídra strany Hlas-sociálna demokracia Petra Pellegrinoho nemalo politicky zasahovať. Uviedol to v nedeľu 8. novembra v diskusnej relácii V politike televízie TA3. „Ak prokurátori a policajti konajú, majú mať dostatok dôkazov,” povedal v súvislosti s policajnou akciou Očistec, pri ktorej bolo zadržané bývalé vedenie Policajného zboru.„Nech sa ukážu dôkazy a nech je tu spravodlivý súdny proces,” uviedol Pellegrini. Zároveň zdôraznil, že niektoré z medializovaných káuz, ako napríklad Dobytkár alebo Búrka, boli rozpracované ešte v čase, keď bol predsedom vlády.Pellegrini zároveň kritizoval teatrálnosť policajných akcií. „Tá prezumpcia neviny platí a môže sa stať, že nakoniec budú obvinení oslobodení, ale boli braní pred kamerami s putami kukláčmi v prilbách so samopalmi,” uviedol Pellegrini.Doplnil, že podľa jeho názoru je ako prevencia proti vytváraniu zločineckých skupín v štátnych orgánoch potrebné posilniť kontrolné mechanizmy. „Akým spôsobom to spraviť musia samozrejme povedať odborníci na vnútro alebo fungovanie silových zložiek, aby bola nejaká krížová kontrola, ktorá zamedzí, že ak si niekto zmyslí, vytvorí tam skupinku,” dodal.