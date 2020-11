Matovič stráca pôdu pod nohami a zatýkanie nominantov Smeru mu nepomôže, tvrdí politológ

Zadržaní sú pre neho zatiaľ nevinní

Slovensko sa vracia k právnemu štátu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.11.2020 (Webnoviny.sk) - Zatýkanie nominantov strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) z bezpečnostných zložiek štátu nebude mať výraznejší vplyv na preferencie hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) . Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Fakulty aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave.Odôvodnil to tým, že predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) stráca pôdu pod nohami a správa sa ako neriadená strela. Premiérove rozhodnutia považuje za zmätočné, komunikáciu za „neokrôchanú“ a Matovič sa podľa neho často rozhoduje pod vplyvom emócií.Policajti v piatok 6. novembra v skorých ranných hodinách v rámci akcie „Očistec” zadržali a obvinili viacero osôb. Obvinenia zadržaným vzniesli okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.Podľa medializovaných informácií sú medzi zadržanými bývalý policajný prezident Tibor G., bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter H. , exšéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert K. a tiež bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Bernard S. Politológ zdôraznil, že na všetkých týchto ľudí sa zatiaľ pozerá ako na nevinných, pretože v právnom štáte platí prezumpcia neviny. „Neprepadal by som predčasnej eufórii. Pozrime sa len na to, ako dopadol proces s obžalovaným podnikateľom Marianom K. V každom prípade však táto situácia hovorí o tom, že polícia konečne funguje tak, ako má a žiadny politický nominant nerozhoduje, čo vyšetrovatelia ešte môžu a čo je už za hranicou povoleného,“ ozrejmil Štefančík.Slovensko sa tým podľa jeho slov vracia k právnemu štátu, „hoci každým dňom sa musíme pýtať či k nemu smerujeme správnou cestou“.Od nástupu vlády Igora Matoviča ide už v poradí o niekoľkú akciu NAKA. Tá zadržala už aj špeciálneho prokurátora Dušana K., bývalého šéfa Správy štátnych hmotných rezerv Kajetána K. , bývalého predsedu Kriminálneho úradu Finančnej správy Ladislava M., exšéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraja K. či Norberta B.Politológ poukázal na to, že boj proti korupcii bol jedným z hlavným bodov opozičnej politiky Igora Matoviča a bolo by preto podľa jeho mienky pre Matovičových voličov veľkým sklamaním, ak by v súčasnosti od tejto témy upustil. „Otázne je, do akej miery ide o boj. Možno len stačilo dať do rozhodovacích funkcií v polícii čestných ľudí a výsledky sa zakrátko dostavili,“ dodal Štefančík.