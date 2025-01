Pellegrini odmieta úvahy o úradníckej vláde, Migaľ sa v rozhovore podľa Šutaja Eštoka „vyvracal“ na prezidenta – VIDEO

Pellegrini má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach strany

27.1.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini rázne odmieta úvahy o úradníckej vláde. Uviedla to hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková pre agentúru SITA na margo rozhovoru poslanca Samuela Migaľa Hlas-SD ) pre Denník N.Ku klamstvám o možnej úradníckej vláde sa jasne vyjadril už minulý rok naživo v diskusnej relácii STVR a jeho slová stále platia: "Chcem veľmi jasne povedať, že ani nerozmýšľam, ani sa nepodieľam na páde vlády a nechcem vymenovať úradnícku vládu. Toto nie je môj cieľ, toto absolútne odmietam," povedal prezident.Hovorkyňa zároveň podčiarkla, že zodpovednosť za riadenie strany Hlas nesie výlučne jej právoplatne zvolené vedenie na čele s predsedom. "Pán prezident je zakladajúcim predsedom strany Hlas – sociálna demokracia , ktorý podľa stanov má právo zúčastňovať sa vo výnimočných situáciách na zasadnutiach orgánov strany s poradným hlasom," dodala.Minister školstva a podpredseda strany Hlas-SD Tomáš Drucker sa k Migaľovým obvineniam vyjadrovať nebude. "Minister školstva má príliš veľa práce na to, aby reagoval na nezmysly," napísal agentúre SITA odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.Predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka ľudsky mrzia vyjadrenia vylúčeného poslanca strany Samuela Migaľa v rozhovore pre Denník N, ktoré zároveň označil za lži."Neviem si predstaviť, koľko zloby a nenávisti sa musí odohrávať v hlave človeka, ktorý sa dokáže takto "vyvracať" na bývalého predsedu strany Hlas a prezidenta Petra Pellegriniho , po chrbte ktorého sa vyšplhal do politiky. Na človeka, ktorého menom sa ešte pred týždňom zaštiťoval a v ktorého odkaze chcel pokračovať v rámci politiky," povedal v pondelok Šutaj Eštok na tlačovej besede.Migaľ v rozhovore uviedol, že má pocit, že jediný, kto chce, aby došlo k pádu vlády, je prezident Peter Pellegrini. Prezident by podľa neho vymenoval úradnícku vládu, v ktorej budú mať zaručené pokojné vládnutie ministri Hlasu . Zároveň povedal, že Pellegrini nie je nadstranícky prezident, pretože naďalej riadi stranu prostredníctvom Tomáša Druckera Prezident vystúpil aj na víkendovom pracovnom kongrese strany s prejavom. Šutaj Eštok reagoval, že Petra Pellegriniho sám pozval na kongres. "Ja som ho poprosil ako zakladajúceho predsedu, že keď je v Banskej Bystrici, aby využil možnosť prísť medzi svojich bývalých kolegov, keďže sa vo verejnom priestore dvaja vydierači - pán Migaľ a pán Šalitroš - zaštiťovali jeho menom, aby to prišiel vysvetliť medzi svojich priateľov," zdôvodnil Šutaj Eštok.Predseda Hlasu trvá na svojich predošlých vyjadreniach, že vylúčení poslanci Samuel Migaľ a Radomír Šalitroš pre seba žiadali vysoké mocenské posty. Migaľ to v rozhovore pre Denník N poprel a povedal, že funkcie im boli ponúknuté zo strany vedenia Hlasu, no neprejavili o ne záujem, ani sa na ničom nedohodli."Pán Šalitroš nám ponúkol manželstvo z rozumu s tým, že oni budú poslušní a lojálni strane, ale potrebujú pozíciu ministra vnútra, podpredsedu parlamentu a chcú, aby sme im vybavili funkciu podpredsedu strany. Následne ho doplnil pán Migaľ s tým, že on chce ešte aj pozíciu riaditeľa Vojenského spravodajstva," povedal Šutaj Eštok a dodal, že nech sa prepadne pod zem, ak to nie je pravda.Všetky tieto požadované funkcie mali byť pre Šalitroša a Migaľa. Poslanec Roman Malatinec podľa jeho slov za ním nikdy neprišiel s tým, že chce nejaký "flek". Jána Ferenčáka nespomínal.Minister vnútra Šutaj Eštok odmietol aj informácie o zvýšenom záujme bezpečnostných zložiek o poslancov, o ktorom hovoril Migaľ v rozhovore pre Denník N. Časy, keď sa na politickú objednávku sledovala nepohodlná politická opozícia, sa už podľa neho skončili a pochádzali z minulého volebného obdobia. Na záver dodal, že vydieračom želá príjemný pobyt vedľa Igora Matoviča v opozičných laviciach.