Progresívne Slovensko podáva podnet na Ústavný súd, výhrady k novele infozákona mal aj Pellegrini

označila zásah do práva občanov na informácie novelou infozákona za alarmujúci aj z toho dôvodu, že v súčasnosti podľa nej nie je v niektorých rezortoch dobrá situácia s odpovedaním na infožiadosti.

27.1.2025 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko podáva podnet na Ústavný súd (ÚS) SR na preskúmanie súladu novely infozákona s Ústavou SR. Na tlačovej besede o tom informovala poslankyňa Lucia Plaváková. Ústavný súd žiadajú aj o pozastavenie účinnosti predmetnej novely, vzhľadom na to, že majú obavu zo zásahu do základných práv a slobôd občanov.Plaváková pripomenula, že koalícia novelizáciu infozákona „pretlačila“ koncom minulého roka, a to i napriek tomu, že výhrady k nej mal aj prezident Peter Pellegrini. Poukázal napríklad na to, že predmetná novela zaviedla možnosť spoplatnenia mimoriadne rozsiahleho vyhľadávania informácií, ktoré ale bližšie nezadefinovala, rovnako ako možný opravný prostriedok pre žiadateľov.„Ktokoľvek, kto žiada o informácie, je tak vystavený právnej neistote a nepredvídateľnosti štátnych orgánov,“ zdôraznila Plaváková.„Je zaujímavé, že kým vláda obmedzuje občanom prístup k informáciám, sebe chce pridať nové privilégia, napríklad prostredníctvom práva na opravu. Taký zákon máme v parlamente,“ poznamenala a vysvetlila, že politici by tak získali právo na opravu i v prípade, ak by médiá zverejnili tvrdenia, ktoré nie sú nepravdivé, no danému politikovi by sa nepáčili.Pripomenula aj myšlienku existencie mediálneho úradu na kontrolu novinárov, prípadne vytvorenie špeciálnych súdov pre spory s médiami. Zdôraznila, že tieto nápady sú v rozpore s európskymi štandardmi pri poskytovaní informácií a transparentnosti verejnej správy, ako aj mediálnej slobody.