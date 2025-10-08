Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.10.2025
 Meniny má Brigita
 Z domova

08. októbra 2025

Pellegrini odovzdal dekréty deaflympionikom, Slovensko budú reprezentovať v Tokiu – VIDEO


Prezident Peter Pellegrini v stredu odovzdal dekréty slovenskej reprezentačnej výprave deaflympionikov. Našu krajinu budú reprezentovať na 25. letnej deaflympiáde v japonskom ...



54840484926_2d6f215b62_c 676x451 8.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v stredu odovzdal dekréty slovenskej reprezentačnej výprave deaflympionikov. Našu krajinu budú reprezentovať na 25. letnej deaflympiáde v japonskom Tokiu. Dekréty si v stredu z rúk prezidenta prevzalo 30 členov našej výpravy.


"Svojou účasťou na tomto športovom sviatku prispievate k šíreniu olympijského posolstva, ktorým je porozumenie medzi ľuďmi i medzi národmi. Zároveň pomáhate stavať mosty pochopenia medzi svetmi počujúcich a nepočujúcich,” povedal Pellegrini. V príhovore vyzdvihol, že naši sluchovo postihnutí športovci už v minulosti prispeli k šíreniu dobrého mena Slovenska svojimi športovými výkonmi.

Mimoriadny talent


"A napokon už samotný fakt, že ste sa úspešne kvalifikovali na tohtoročnú deaflympiádu, svedčí o vašom mimoriadnom talente, o vašich schopnostiach aj pevnej vôli. Zaslúžite si náš obdiv a našu podporu. Ste pre nás príkladom už len pre odhodlanie, s akým zdolávate množstvo prekážok v športe aj v živote, mobilizujete svoju vytrvalosť aj svoje sily,” ocenil prezident.

Podľa jeho slov nás deaflympionici učia trpezlivosti, schopnosti vnímať jeden druhého a pomáhať si. Práve tieto hodnoty prezident vníma ako veľmi aktuálne a žiadané v dnešnom svete i na Slovensku.

"Nielen v športe, ale aj v medziľudských vzťahoch a vo verejnom priestore potrebujeme posilniť svoju súdržnosť a schopnosť pestovať empatiu a solidaritu. Som vám vďačný za to, že ste pre nás veľkým vzorom,” skonštatoval a poďakoval sa športovcom aj členom realizačného tímu za doterajšiu vzornú reprezentáciu našej krajiny.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Športovcom zaželal šťastnú cestu


Vyjadril tiež vieru, že dekréty, ktoré si prevzali, ich budú motivovať k čo najlepším výsledkom a slovenské dresy si budú obliekať s hrdosťou na svoju vlasť. Športovcom zaželal šťastnú cestu i návrat domov, ako aj množstvo skvelých zážitkov, čo najlepšie výkony a čo najviac medailí.

"Podstatné však je, aby šport prinášal radosť vám i vašim fanúšikom. Nech sa vám v Tokiu na olympiáde darí a my všetci na Slovensku vás budeme pozorne sledovať a budeme vám držať palce," uzavrel Pellegrini.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odovzdal dekréty deaflympionikom, Slovensko budú reprezentovať v Tokiu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Žilinka podal správnu žalobu voči rozhodnutiu Šutaja Eštoka neposkytnúť mená pasažierov letu do Nemecka
<< predchádzajúci článok
Súčasná vláda robí to isté, čo predchádzajúca. Naď očakáva, že Smer podá na Kaliňáka trestné oznámenie za pomoc Ukrajine – VIDEO

