|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 8.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Brigita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. októbra 2025
Pellegrini odovzdal dekréty deaflympionikom, Slovensko budú reprezentovať v Tokiu – VIDEO
Prezident Peter Pellegrini v stredu odovzdal dekréty slovenskej reprezentačnej výprave deaflympionikov. Našu krajinu budú reprezentovať na 25. letnej deaflympiáde v japonskom ...
Zdieľať
8.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v stredu odovzdal dekréty slovenskej reprezentačnej výprave deaflympionikov. Našu krajinu budú reprezentovať na 25. letnej deaflympiáde v japonskom Tokiu. Dekréty si v stredu z rúk prezidenta prevzalo 30 členov našej výpravy.
"Svojou účasťou na tomto športovom sviatku prispievate k šíreniu olympijského posolstva, ktorým je porozumenie medzi ľuďmi i medzi národmi. Zároveň pomáhate stavať mosty pochopenia medzi svetmi počujúcich a nepočujúcich,” povedal Pellegrini. V príhovore vyzdvihol, že naši sluchovo postihnutí športovci už v minulosti prispeli k šíreniu dobrého mena Slovenska svojimi športovými výkonmi.
"A napokon už samotný fakt, že ste sa úspešne kvalifikovali na tohtoročnú deaflympiádu, svedčí o vašom mimoriadnom talente, o vašich schopnostiach aj pevnej vôli. Zaslúžite si náš obdiv a našu podporu. Ste pre nás príkladom už len pre odhodlanie, s akým zdolávate množstvo prekážok v športe aj v živote, mobilizujete svoju vytrvalosť aj svoje sily,” ocenil prezident.
Podľa jeho slov nás deaflympionici učia trpezlivosti, schopnosti vnímať jeden druhého a pomáhať si. Práve tieto hodnoty prezident vníma ako veľmi aktuálne a žiadané v dnešnom svete i na Slovensku.
"Nielen v športe, ale aj v medziľudských vzťahoch a vo verejnom priestore potrebujeme posilniť svoju súdržnosť a schopnosť pestovať empatiu a solidaritu. Som vám vďačný za to, že ste pre nás veľkým vzorom,” skonštatoval a poďakoval sa športovcom aj členom realizačného tímu za doterajšiu vzornú reprezentáciu našej krajiny.
Vyjadril tiež vieru, že dekréty, ktoré si prevzali, ich budú motivovať k čo najlepším výsledkom a slovenské dresy si budú obliekať s hrdosťou na svoju vlasť. Športovcom zaželal šťastnú cestu i návrat domov, ako aj množstvo skvelých zážitkov, čo najlepšie výkony a čo najviac medailí.
"Podstatné však je, aby šport prinášal radosť vám i vašim fanúšikom. Nech sa vám v Tokiu na olympiáde darí a my všetci na Slovensku vás budeme pozorne sledovať a budeme vám držať palce," uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odovzdal dekréty deaflympionikom, Slovensko budú reprezentovať v Tokiu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
"Svojou účasťou na tomto športovom sviatku prispievate k šíreniu olympijského posolstva, ktorým je porozumenie medzi ľuďmi i medzi národmi. Zároveň pomáhate stavať mosty pochopenia medzi svetmi počujúcich a nepočujúcich,” povedal Pellegrini. V príhovore vyzdvihol, že naši sluchovo postihnutí športovci už v minulosti prispeli k šíreniu dobrého mena Slovenska svojimi športovými výkonmi.
Mimoriadny talent
"A napokon už samotný fakt, že ste sa úspešne kvalifikovali na tohtoročnú deaflympiádu, svedčí o vašom mimoriadnom talente, o vašich schopnostiach aj pevnej vôli. Zaslúžite si náš obdiv a našu podporu. Ste pre nás príkladom už len pre odhodlanie, s akým zdolávate množstvo prekážok v športe aj v živote, mobilizujete svoju vytrvalosť aj svoje sily,” ocenil prezident.
Podľa jeho slov nás deaflympionici učia trpezlivosti, schopnosti vnímať jeden druhého a pomáhať si. Práve tieto hodnoty prezident vníma ako veľmi aktuálne a žiadané v dnešnom svete i na Slovensku.
"Nielen v športe, ale aj v medziľudských vzťahoch a vo verejnom priestore potrebujeme posilniť svoju súdržnosť a schopnosť pestovať empatiu a solidaritu. Som vám vďačný za to, že ste pre nás veľkým vzorom,” skonštatoval a poďakoval sa športovcom aj členom realizačného tímu za doterajšiu vzornú reprezentáciu našej krajiny.
Športovcom zaželal šťastnú cestu
Vyjadril tiež vieru, že dekréty, ktoré si prevzali, ich budú motivovať k čo najlepším výsledkom a slovenské dresy si budú obliekať s hrdosťou na svoju vlasť. Športovcom zaželal šťastnú cestu i návrat domov, ako aj množstvo skvelých zážitkov, čo najlepšie výkony a čo najviac medailí.
"Podstatné však je, aby šport prinášal radosť vám i vašim fanúšikom. Nech sa vám v Tokiu na olympiáde darí a my všetci na Slovensku vás budeme pozorne sledovať a budeme vám držať palce," uzavrel Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini odovzdal dekréty deaflympionikom, Slovensko budú reprezentovať v Tokiu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žilinka podal správnu žalobu voči rozhodnutiu Šutaja Eštoka neposkytnúť mená pasažierov letu do Nemecka
Žilinka podal správnu žalobu voči rozhodnutiu Šutaja Eštoka neposkytnúť mená pasažierov letu do Nemecka
<< predchádzajúci článok
Súčasná vláda robí to isté, čo predchádzajúca. Naď očakáva, že Smer podá na Kaliňáka trestné oznámenie za pomoc Ukrajine – VIDEO
Súčasná vláda robí to isté, čo predchádzajúca. Naď očakáva, že Smer podá na Kaliňáka trestné oznámenie za pomoc Ukrajine – VIDEO