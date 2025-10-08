Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. októbra 2025

Súčasná vláda robí to isté, čo predchádzajúca. Naď očakáva, že Smer podá na Kaliňáka trestné oznámenie za pomoc Ukrajine – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Odmínovací systém Božena pomoc Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt

Súčasná vláda robí to isté, čo predchádzajúca. Vyhlásil to exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati), ktorý tak zareagoval na darovanie ...



Zdieľať
64885928a091b261804531 676x451 8.10.2025 (SITA.sk) - Súčasná vláda robí to isté, čo predchádzajúca. Vyhlásil to exminister obrany Jaroslav Naď (Demokrati), ktorý tak zareagoval na darovanie odmínovačov Božena Ukrajine, ktoré plánuje vláda. Ako zdôraznil, vláda nakupuje techniku a posiela ju na Ukrajinu rovnako, ako to robila predchádzajúca vláda, v ktorej bol vo funkcii ministra obrany.

Očakáva trestné oznámenie na Kaliňáka


Darovanie systému protivzdušnej obrany S-300, uzemnených stíhačiek MiG-29 či munície na Ukrajinu bolo podľa súčasnej vlády trestným činom, dokonca vlastizradou. Strana Smer-SD podala v tejto veci aj trestné oznámenie a predseda Demokratov bol už niekoľkokrát vypovedať na polícii.

Očakávam, že Smer-SD dá trestné oznámenie na ministra obrany Roberta Kaliňáka," vyhlásil Naď, podľa ktorého súčasná vláda postupuje presne tak isto, ako tá bývalá.

Alebo len mne za zjavne štandardný postup, ktorý teraz robí aj Kaliňák, posielajú ráno klopať na dvere policajtov?" napísal Naď na sociálnej sieti.

Munícia pre Ukrajinu


Ako ďalej podotkol, vláda Roberta Fica (Smer-SD) nakúpila odmínovacie systémy Božena, ženijnú techniku, rôzne detektory na chemické látky či ďalšie veci.

Vláda ich kúpila, aby ich rovno poslala na Ukrajinu bez toho, aby to chceli ozbrojené sily. Keď vláda Eduarda Hegera so mnou ako ministrom obrany nakúpila muníciu, aby ju rovno poslala na Ukrajinu, o čom vláda vedela, tak smeráci sa zavzdušňovali, že je to porušenie zákona a že by som mal byť obvinený, obžalovaný a skončiť v base," dodal Naď s tým, že presne to isté urobil teraz minister Kaliňák.

Tak má skončiť Kaliňák v base? Alebo je skôr pravda to, že nespáchal trestný čin ani Kaliňák, ani Naď?" uzavrel predseda Demokratov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem



Zdroj: SITA.sk - Súčasná vláda robí to isté, čo predchádzajúca. Naď očakáva, že Smer podá na Kaliňáka trestné oznámenie za pomoc Ukrajine – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister obrany SR Odmínovací systém Božena pomoc Ukrajine rusko-ukrajinský konflikt
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pellegrini odovzdal dekréty deaflympionikom, Slovensko budú reprezentovať v Tokiu – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Na mieste nehody Pavla Gašpara bol v civile nitriansky krajský policajný šéf, SaS sa pýta na nezávislosť polície – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 