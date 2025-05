Pellegrini odovzdal poverovacie listiny štyrom novým veľvyslancom, budú presadzovať záujmy SR v náročných časoch – VIDEO

Noví veľvyslanci

Na čelo diplomatických misií nastupujú v náročnom období

Nutnosť pružne reagovať

Na zastupiteľské úrady SR prichádza i kúsok Slovenska

29.5.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini odovzdal poverovacie listiny štvorici nových mimoriadnych a splnomocnených veľvyslancov . Slovensko budú zastupovať v Nemecku, Turecku, Spojených arabských emirátoch a v Bielorusku."Na čele diplomatických misií SR v Berlíne, Ankare, Abú Zabí a Minsku budú stáť skúsení diplomati, ktorí podľa prezidenta odchádzajú do krajín s významom pre politické, ekonomické aj bezpečnostné záujmy Slovenska," informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR . Pellegrini tiež pripomenul, že hoci budú pôsobiť na rôznych svetových stranách, ich úlohou bude aktívne presadzovať ekonomické, politické a kultúrne záujmy Slovenska.Poverenie na výkon funkcie vedúceho zastupiteľského úradu SR si v Prezidentskom paláci prevzal kariérny diplomat Juraj Macháč , ktorý bude SR zastupovať v Nemeckej spolkovej republike. V minulosti pôsobil ako veľvyslanec v Holandsku a Rakúsku, ale aj ako stály predstaviteľ pri OSN a OBSE vo Viedni. Funkciu zástupcu veľvyslanca už zastával aj v Nemecku.V Tureckej republike bude SR zastupovať Michal Slivovič, do Ankary sa vracia po rokoch, keďže tam začínal svoju kariéru.Nový slovenský zástupca v Spojených arabských emirátoch Pavol Pánis je kariérny diplomat. Pôsobil v Malajzii, Nemecku, na Cypre aj v Rakúsku, v ostatných rokoch bol generálnym konzulom v Užhorode.Novým veľvyslancom Slovenska v Bielorusku bude Jozef Migaš , ktorý na tejto pozícii už pôsobil v rokoch 2016 až 2020. Ako vedúci slovenskej diplomatickej misie by mal nadviazať na svoju doterajšiu prácu v regióne.Pellegrini v rámci príhovoru smerom k veľvyslancom zdôraznil, že na čelo diplomatických misií nastupujú v náročnom období, ktoré na nich bude klásť veľmi veľké nároky."Medzinárodné prostredie je zneistené vojenským konfliktom v našom susedstve, nedarí sa nastoliť pokoj aj v iných častiach sveta a dochádza aj k oslabeniu vplyvu medzinárodných inštitúcií. Čelíme hrozbe obchodných a colných vojen a svet sa stáva oveľa menej predvídateľnejší, ako sme boli zvyknutí," uviedla hlava štátu.I z tohto dôvodu Pellegrini vníma nutnosť pružne reagovať, prinášať nové nápady a aktívne presadzovať záujmy Slovenska v euroatlantických štruktúrach, ale aj rozvíjať bilaterálne vzťahy na základe rešpektu a prospechu."Zahraničná politika Slovenskej republiky je jasne podmienená členstvom našej krajiny v medzinárodných spoločenstvách, predovšetkým v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii ," prízvukoval.Dodal, že to ale veľvyslancom nebráni rozvíjať bilaterálne vzťahy s ďalšími štátmi, ku ktorým má Slovensko ekonomické, politické, kultúrne či iné väzby, avšak vtedy, keď je vzájomná spolupráca postavená na vzájomnom rešpekte a benefitujú z nej obe strany.Hlava štátu v závere smerom k novovymenovaným veľvyslancom podotkla, že spolu s nimi na zastupiteľské úrady SR prichádza i kúsok Slovenska. "Verím, že svoju vlasť budete reprezentovať dôstojne, so cťou, a tiež efektívne. Že popri rozvoji vzájomných vzťahov budete akcentovať všeobecné hodnoty, akými sú spolupráca, porozumenie, vzájomná dôvera a mier. Hodnoty, ktoré sú také dôležité pre stabilitu a bezpečnosť dnešného sveta. Hoci sme malá krajina, aj vďaka nášmu ukotveniu v medzinárodných štruktúrach môže byť náš príspevok k tomuto smerovaniu významný," uzavrel Pellegrini.