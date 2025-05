Bezpečné financie na dovolenke. Sedem tipov, ako si na cestách chrániť peniaze aj údaje

XTB má pre cestovateľov sedem tipov, ako sa nenechať nepríjemne prekvapiť:

1. Peniaze vymieňajte na dôveryhodných miestach

2. Buďte pozorní pri bankomatoch

3. Neplaťte zbytočné poplatky pri používaní platobnej karty

4. Chráňte svoje údaje

5. Kartu nepúšťajte z dohľadu

6. Na nezabezpečených Wi-Fi sieťach opatrne

7. Zamykajte si zariadenia aj cennosti

*Pozn.: XTB eWallet je dostupná pre tých, ktorí majú investičný účet v XTB. Kartu vydáva pod licenciou Mastercard spoločnosť DiPocket UAB, elektronická peňažná inštitúcia registrovaná Litovskou centrálnou bankou.

29.5.2025 (SITA.sk) -Cestovanie je potešením, no aj vtedy je potrebné byť obozretný a zabezpečiť si financie pred nepredvídanými situáciami, podvodmi či krádežou. Správna organizácia pomôže vyhnúť sa stresu spojenému so stratou peňazí alebo údajov a umožní naplno si užiť obdobie voľna.Mnohí cestovatelia si vymieňajú menu na letiskách alebo v neoficiálnych zmenárňach, ktoré lákajú na "výhodné" kurzy. V skutočnosti však takéto miesta často majú dodatočné poplatky alebo ponúkajú nevýhodné kurzy. Namiesto toho sa oplatía porovnať si ponuky vopred. Ak máte možnosť, vyberte si malú hotovosť v cudzej mene ešte v domácej banke, aby ste sa nedostali do tiesne.Zhon a davy okolo bankomatov často využívajú zlodeji ako pascu pre turistov. Na preplnených miestach môžu využiť zmätok na krádež peňaženky alebo kabelky. Pamätajte, že karty a doklady by ste nemali mať na očiach ostatných a po výbere hotovosti ju nedržte v ruke príliš dlho, aby ste nelákali potenciálnych zlodejov.Okrem toho sa pri používaní bankomatu oplatía neobsahuje žiadne dodatočné prvky, ako sú nadstavce alebo mini-kamery. Ak si všimnete niečo podozrivé, radšej výber neurobte.Dobrým nápadom je nastaviť si. Počas dovolenkovej sezóny sa často nachádzajú samostatne stojace bankomaty na turisticky obľúbených miestach, no tie môžu byť menej monitorované ako napríklad tie v nákupných centrách. Preto sa oplatí voliť bezpečnejšie lokality.V zahraničí nemusí každá platobná karta fungovať rovnako. Hoci sú platby v zahraničí pohodlné, môžu byť spojené s vyššími nákladmi ako domáce. Ak plánujete využívať miestne bankomaty, overte si vopred, aký poplatok si vaša finančná inštitúcia účtuje za výber hotovosti v danej krajine.Síce hotovosť je stále potrebná najmä na menej turistických miestach, čoraz viac cestovateľov uprednostňuje pohodlie platenia kartou. Ide o komfortné riešenie, ktoré však môže byť spojené s dodatočnými nákladmi, najmä pri prevode meny. Pri malých nákupoch to nie je problém, no pri platbách vo výške niekoľkých stoviek alebo tisícok eur, napríklad za prenájom auta či pobyt v hoteli, môžu byť poplatky podstatne vyššie.Aby ste sa týmto dodatočným nákladom vyhli, čoraz viac ľudí volí výhodné. V reakcii na tento trend predstavila investičná aplikácia XTB najvýhodnejšie podmienky výmeny meny – bez poplatkov pri transakciách realizovaných viacmenovou kartou*. Viacmenová karta eWallet umožňuje uchovávať niekoľko mien v rámci jednej peňaženky – euro, americký dolár, britskú libru, maďarský forint, poľský zlotý, rumunský lei a českú korunu – všetko bez poplatkov. Nedávno boli pridané aj nové meny: japonský jen, thajský baht, mexické peso, nórska koruna a švajčiarsky frank. S kartou môžete pohodlne platiť a vyberať hotovosť bezkontaktne v zahraničných bankomatoch bez obáv zo skrytých poplatkov.Doklady a osobné údaje sú rovnako cenné ako peniaze.napríklad v požičovni – je lepšie zaplatiť zálohu v hotovosti. Hotely môžu pri registrácii požiadať o predloženie dokladov, čo je štandardný postup slúžiaci na ochranu a splnenie zákonných požiadaviek v mnohých krajinách. Nezabúdajte však predkladať iba tie doklady, ktoré sú skutočne potrebné – čím menej údajov poskytnete, tým lepšie."Ochrana osobných údajov nie je len otázkou súkromia, ale aj finančnej bezpečnosti. V čase rastúcich hrozieb by sa cestovatelia mali o svoje osobné údaje starať mimoriadne dôkladne a nezdieľať ich zbytočne. Zločinci môžu naše osobné údaje využiť na čerpanie pôžičiek, prenájom áut alebo uzatváranie podvodných zmlúv. V prípade straty je dôležité čo najskôr zablokovať svoj doklad totožnosti," hovoríNikdy kartu nedávajte tretím osobám a vždy sa uistite, že nikto nevidí PIN, ktorý zadávate. Nezapisujte si ho, ani ho nenoste so sebou. Oplatí sa zvážiť aj zníženie denného limitu transakcií, čo môže výrazne znížiť potenciálne straty pri neoprávnenej transakcii. Dobrou praxou je aj aktivácia notifikácií o transakciách. Mnohé mobilné aplikácie umožňujú aj dočasné zablokovanie karty, čo poskytuje dodatočnú ochranu.A čo je najdôležitejšie – nikdy kartu nepúšťajte z dohľadu ani neprezrádzajte CVC kód. V mnohých krajinách nie sú bezkontaktné platby štandardom a karta sa vkladá do platobného terminálu. Stačí len chvíľa nepozornosti a nepoctivý predajca si môže opísať číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tieto údaje umožňujú realizovať online platby na účet držiteľa karty. Plaťte sami a kartu majte neustále na očiach.Pri cestovaní si dávajte pozor, kde sa prihlasujete –Bezpečnosť našich údajov je vtedy ohrozená a nevieme, kto všetko má do tejto siete prístup. Ak už takúto možnosť využívame, obmedzme sa na prezeranie spravodajských portálov alebo predpovedí počasia a vyhnime sa prihlasovaniu do služieb, ktoré majú významný vplyv na náš život a na blízkych – ako je internetové bankovníctvo či sociálne siete."Zabezpečme, aby k našim údajom nemal prístup nikto iný. Oplatí sa používať silné heslá a špeciálnych správcov hesiel. Zápisníky sú síce pohodlnou metódou na zapisovanie hesiel, ale nie počas cestovania, keď je riziko krádeže vyššie. Dovolenkový oddych je, žiaľ, ideálnym momentom pre vreckových zlodejov. Dávajte si pozor na veci, najmä na telefón a peňaženku, a nenechávajte ich na viditeľných miestach, napríklad na stole v kaviarni či v aute. Ak nechcete nosiť cenné veci so sebou, použite hotelový trezor. Najdôležitejšie pravidlo, ktoré treba dodržiavať nielen počas dovolenky, je: nikdy nenechávajte odomknuté zariadenia ako telefóny či notebooky bez dozoru.