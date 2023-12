Pellegrini oznámi svoje rozhodnutie o kandidatúre na prezidenta po Novom roku, želiezko v ohni chce mať aj KDH

16.12.2023 (SITA.sk) - Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) po Novom roku oznámi, či bude kandidovať za prezidenta. V diskusnej relácii Sobotné dialógy verejnoprávnej televízie RTVS zároveň uviedol, že kandidatúru vážne zvažuje. Najskôr sa však chce stretnúť so všetkými členmi strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) vo všetkých krajoch, s ktorými bude o kandidatúre diskutovať.Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský uviedol, že hnutie chce navrhnúť vlastného kandidáta na prezidenta. Uviedol, že europoslankyňa Miriam Lexmann (KDH) či člen hnutia Viliam Karas by boli „dôstojnými zástupcami na prezidentskom poste" a Slovensko by dobre reprezentovali aj zahraničí.„Karas nám povedal, že sa nejde fokusovať práve na túto pozíciu, Miriam tiež váha a budúci týždeň už povie definitívne rozhodnutie," povedal v relácii.