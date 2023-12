SNS nesúhlasí s prístupovými rokovaniami Ukrajiny do EÚ, podľa nich sa mal Fico správať ako maďarský premiér (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

16.12.2023 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) nesúhlasí s prístupovými rokovaniami Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) . Na druhej strane však rešpektuje rozhodnutie premiéra Roberta Fica Smer-SD ), ktorý vstup Ukrajiny do EÚ podporil.Podľa SNS sa mal Fico správať ako maďarský predseda vlády Viktor Orbán a odísť zo sály počas schvaľovania spomínaných rokovaní. Taktiež mal podľa národniarov zabrániť finančnej pomoci Ukrajine. Tvrdia, že EÚ si nemôže dovoliť finančnú pomoc v hodnote 50 miliárd eur.„Úlohou vlády a celej koalície je spolupracovať najmä so štátmi V4, čiže aj premiérom Maďarska. Ukrajina nemôže vstúpiť do EÚ skôr, než nedôjde k vyriešeniu konfliktu s Ruskou federáciou," myslia si v SNS.Národniari sú presvedčení, že Ukrajine je dôležité pomáhať len v humanitárnej oblasti. „Je však dôležité, tak ako to urobil maďarský premiér Orbán, blokovať akúkoľvek pomoc Ukrajine, ak už dochádza k ohrozeniu záujmov EÚ na úkor jej obyvateľov," dodala strana.