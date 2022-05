Pellegrini: Petícia za referendum by sa mala sústrediť len na otázku predčasných volieb (video)

Vytvorenie temnej koalície

30.5.2022 -Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzýva ostatné politické strany, aby sa ďalšia petícia sústredila na jedinú otázku súvisiacu s referendom o predčasných voľbách. Na tlačovej besede to v pondelok povedal predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini Podľa neho by sa pri jednom referende vybavila zmena ústavy a aj ukončenie mandátu tejto vlády a vypísanie predčasných volieb. Pellegrini hovorí, že by sa nemali do referenda vnášať ďalšie ideologické otázky, ktoré by mohli odradiť ľudí od účasti. Hlas-SD chce tento týždeň o téme referenda rokovať so stranou Smer – sociálna demokracia. Šéf Hlasu-SD povedal, že politická mapa sa minulý týždeň dramaticky zmenila a na Slovensku sme boli svedkami vytvorenia „temnej koalície“, keď časť súčasnej koalície úzko spolupracovala „s fašistami a s ĽSNS“ . Podľa Pellegriniho spolupracovali dvakrát.Prvý raz pri schvaľovaní balíčka pomoci pre rodiny a druhý raz pri hlasovaní o novom predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu, ktorým sa stal Ľubomír Andrassy , ktorý „s opozíciou nemá nič spoločné“.Pellegrini zdôraznil, že o referende má zmysel hovoriť, hoci by súčasná vláda mala skončiť len niekoľko mesiacov skôr pred riadnymi voľbami. Tie by sa mali uskutočniť niekedy vo februári 2024.Ako uviedol predseda Hlasu-SD, minister financií Igor Matovič (OĽaNO) si robí zo Slovenska „vlastné pieskovisko“, keď jeden deň je ministrom zdravotníctva, druhý deň ministrom školstva a premiér Eduard Heger (OĽaNO) je len „jeho poskok“, ktorý sa v zásadných otázkach nevie ozvať.Opozícia vlani vyzbierala takmer 600-tisíc podpisov za referendum o predčasných voľbách. Ústavný súd po tom, čo sa naň obránila prezidentka Zuzana Čaputová , rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou.Následne hlava štátu oznámila, že referendum o skrátení volebného obdobia vyhlási, ak parlament v tejto veci zmení ústavu a požiada o jeho vyhlásenie.Tento rok v januári predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) zvolal okrúhly stôl strán k téme referenda o skrátení volebného obdobia. Z koalície sa na ňom však zúčastnil len on.V polovici februára tohto roka poslanec Sme rodina Miloš Svrček navrhol zmeniť ústavu tak, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu ústavným zákonom alebo referendom. Jeho legislatívnu iniciatívu však parlament neschválil.