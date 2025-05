Pellegrini podľa Hlasu ukázal svoju nadstraníckosť, niečo z prejavu kritizovala opozícia aj koalícia – VIDEO, FOTO

Prezident spája

Odborná diskusia sa vytráca

Všimol si prácu vlády

28.5.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vo svojej Správe o stave republiky, ktorú predniesol v stredu v pléne Národnej rady SR, ukázal svoju nadstraníckosť. Niektoré časti kritizuje koalícia, niektoré zase opozícia. Uviedol to predseda parlamentu Richard Raši Hlas-SD ).„Vážim si, že prezident dnes vystúpil v Národnej rade (NR) SR so správou, ktorá priniesla konštruktívny a vyvážený pohľad na stav republiky,“ uviedol Raši a vyzdvihol, že sa Pellegrini prohovoril k všetkým, teda k vláde, poslancom aj občanom, a že jasne pomenoval problémy, ktoré trápia spoločnosť.„Poukázal na témy, ktoré sa dlhodobo nehýbu, jeho pripomienky boli adresné a zároveň vecné, smerovali k vláde, ku koalícii aj opozícii. Správa prezidenta bola pozitívnym impulzom pre slovenskú politickú scénu, pretože v čase, keď je naša spoločnosť bolestne rozdelená, zvolil prezident formu, ktorá nemala ambíciu rozdeľovať, ale spájať,“ skonštatoval predseda parlamentu.Ako ďalej Raši povedal, Pellegrini sa nepasoval do úlohy sudcu medzi tábormi, ale naopak, hľadal spoločnú víziu pre krajinu. „Som rád, že prezident zároveň ocenil prácu vlády v oblastiach, kde sa podarilo zlepšovať každodenný život ľudí. Nezabudol pripomenúť, že táto vláda preberala krajinu v zložitých podmienkach po troch rokoch chaosu, neistoty a nedôvery,“ doplnil Raši, ktorý ocenil aj veľkú časť svojho príhovoru vízii do budúcnosti.„Práve táto časť je víziou pre celú vládnu koalíciu, aby sme mali odvahu prinášať riešenia, ktoré presahujú jedno volebné obdobie a aby sme mali odvahu odstraňovať rezortizmus na našich ministerstvách. Aj preto ma teší, že práve rezorty, ktoré sú vedené ministrami z Hlasu-SD už dnes realizujú projekty, ktoré budú mať reálny dopad v horizonte niekoľkých volebných období, že majú víziu a nemyslia iba na jeden štvorročný volebný cyklus,“ podotkol predseda NR SR.Raši vníma aj prezidentovo upozornenie, ak ide o úroveň verejnej debaty. Sám vníma, že sa z parlamentu vytráca odborná diskusia a nahrádzajú ju povrchné vyjadrenia, ktoré sú podľa jeho názoru často motivované túžbou po mediálnej pozornosti.„Parlament má byť miestom dialógu a má byť miestom vecnej diskusie a nie divadlom. Ja mám tiež za svoj osobný cieľ vrátiť dôstojnosť tejto inštitúcii a viackrát som zdôraznil, že sú dvere na akúkoľvek odbornú a vecnú diskusiu otvorené," dodal Raši. Ak ide o zahraničnú politiku, prezident upozornil, kto sú pre Slovensko najdôležitejší partneri.„Preto jasne opakujem, že Hlas-SD bude a zostáva garantom pevného ukotvenia SR v EÚ aj v NATO ," vyhlásil Raši. Ako doplnil, prezidentov prejav ukázali, že je nadstraníckym prezidentom.„Niektoré časti kritizovala koalícia, niektoré bude kritizovať opozícia. A práve v tom spočíva sila tohto posolstva, že nebolo písané na mieru jednej politickej strane ale nieslo sa v duchu ústavnej rovnováhy a nestrannosti, ktorú prezident sľuboval pred voľbami," zhodnotil predseda NR SR. Prejav niesol podľa neho najmä posolstvo vízie.„Ak máme na konci tohto volebného obdobia odovzdať krajinu v lepšom stave než v akom sme ju preberali, musíme spolupracovať, musíme upokojiť vášne, hľadať zhodu a sústrediť sa na to podstatné. Politika nie je aréna osobných útokov ale priestor na spoločné hľadanie riešení, pretože Slovensko si to zaslúži," uzavrel Raši.Správa prezidenta bola vyvážená, vecná a inšpiratívna aj podľa predsedu strany Hlas-SD a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka . Ocenil snahu prezidenta nehľadať vinníkov, ale spoločnú víziu pre Slovensko.„Pán prezident si všimol prácu vlády – aj v náročných podmienkach, v akých preberala zodpovednosť za Slovensko. Teší ma, že práve ministri za Hlas sú dôkazom toho, že sa dá riešiť nielen to, čo zlyhávalo roky, ale aj otvárať veľké, dlhodobé témy presahujúce jedno volebné obdobie," uviedol minister, ktorý súhlasí aj s výzvou na kultivovanie verejného priestoru.„Hlas-SD nikdy nestaval svoju politiku na šírení strachu a hnevu – namiesto toho prinášame konkrétne riešenia, ktoré majú zmysel pre ľudí. A napokon – zahraničná politika. Hlas-SD bol a bude garantom pevného ukotvenia Slovenska v EÚ a NATO. Sme suverénna krajina, ale vieme, kto sú naši spojenci a aké dohody máme plniť," uzavrel Šutaj Eštok s tým, že správa prezidenta bola výzvou na spoluprácu, nie na spory.