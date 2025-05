Slovensko sa podľa politológa zatiaľ nemusí za prezidenta hanbiť, opoziční politici môžu tiež pokojne spávať

Silnejšie momenty prejavu

28.5.2025 (SITA.sk) - Slovensko sa zatiaľ nemusí za prezidenta hanbiť. Politológ Radoslav Štefančík tak zareagoval na stredajšie prednesenie Správy o stave republiky prezidentom Petrom Pellegrinim v pléne parlamentu."Hoci hneď v úvode naznačil, že nebude voči vláde kritický, nejakú kritiku predsa len naznačil, hoci len podľa filozofie: budem hryzkať, ale len jemnučko," uviedol politológ, podľa ktorého je prezidenta potrebné pochváliť aj za silnejšie momenty jeho prejavu."Napríklad, keď hovoril o nenávisti a vyzýval politikov, ale aj občanov k zmiereniu. Keď kritizoval absenciu dlhodobej vízie, ktorá by načrtla, kde sa má Slovensko nachádzať o niekoľko rokov, a ktorá by bola prijateľná pre celé politické spektrum," doplnil Štefančík, podľa ktorého je svetlým momentom aj náznak kritiky niektorých ministrov a možno aj splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára SNS )."Určite by som ho pochválil aj za to, že vyzdvihol hodnotu poznania a vedeckého bádania. Najsilnejší však bol jeho záver, keď vláde pripomenul, že zahraničná politika na štyri svetové strany nemôže zabúdať na tú najdôležitejšiu – na západ," uviedol politológ. Ako doplnil, niekde vládu pochválil, čo sa podľa neho dá od vládneho kandidáta na prezidenta očakávať.V očiach voličov koalície tak podľa Štefančíka nič nestratil. " Hlasu-SD možno pomohol k pol percentu navyše a opoziční politici môžu tiež pokojne spávať," zhodnotil Štefančík.Upozornil však, že prezident nevenoval pozornosť menšinám. "Nespomenul menšiny. Národnostné, konfesionálne alebo tie sexuálne. Akoby ich život na Slovensku bola prechádzka ružovou záhradou," uzavrel politológ.