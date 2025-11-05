Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

05. novembra 2025

Pellegrini podpísal zákon o štátnom rozpočte, odobril aj reformu školskej legislatívy


Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Ako uviedol, uvedomuje si, že konsolidačné opatrenia vo výške 2,7 miliardy eur ...



68517a83aee9d359652480 676x451 5.11.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal zákon o štátnom rozpočte na rok 2026. Ako uviedol, uvedomuje si, že konsolidačné opatrenia vo výške 2,7 miliardy eur zapracované v rozpočte predstavujú bolestivý, no potrebný krok, ktorý prispeje k stabilizácii verejných financií a znižovaniu dlhu štátu.


Ako informovala Kancelária prezidenta SR, spolu s rozpočtom hlava štátu podpísala aj balík školských zákonov, ktorý predstavuje najväčšiu reformu školstva za posledných dvadsať rokov. Sedem legislatívnych noriem prináša zmeny od materských až po vysoké školy. Prezident podpísal aj ďalších deväť legislatívnych noriem prijatých od 21. do 28. októbra.

Medzi nimi zákon o registri užívacích vzťahov k pozemkom, ako aj novely zákonov o nájme poľnohospodárskych a lesných pozemkov, veterinárnej starostlivosti, elektronických komunikáciách, posudzovaní zhody výrobkov, výkone trestu odňatia slobody a o inteligentných dopravných systémoch. Podpísal aj novely zákona o cestnej premávke a o Horskej záchrannej službe.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podpísal zákon o štátnom rozpočte, odobril aj reformu školskej legislatívy © SITA Všetky práva vyhradené.

