 24hod.sk    Z domova

05. novembra 2025

Vyššie územné celky sú so súčasnými kompetenciami a financiami zbytočné, uviedol Rybníček – VIDEO


Vyššie územné celky sú so súčasnými kompetenciami a financiami zbytočné. Uviedol to predseda Únie miest Slovenska a



img_4278 676x507 5.11.2025 (SITA.sk) - Vyššie územné celky sú so súčasnými kompetenciami a financiami zbytočné. Uviedol to predseda Únie miest Slovenska a primátor Trenčína Richard Rybníček v rozhovore pre SITA.


„Treba jasne povedať, že hranice vyšších územných celkov boli určené politicky, nie historicky. A dnes je to tak, že sa mnohí ľudia s krajom ani nestotožňujú, ani netušia, čo ten kraj vôbec robí a akým spôsobom, na čo je dobrý,“ povedal. Poukazuje tiež na veľkostný nepomer malého Bratislavského samosprávneho kraja k veľkému Prešovskému či Košickému samosprávnemu kraji.

Nové zmeny financovania obcí


„To sú proste šialenosti. Je to, jednoducho, neprirodzené,“ myslí si Rybníček. Súčasné financovanie vyšších územných celkov a ich kompetencie sú podľa jeho názoru príliš slabé a mnohé ich kompetencie by dokázali zvládnuť krajské mesta alebo aj niektoré väčšie okresné mesta. Rybníček tiež kritizuje štát za to, že samosprávam stále uberá peňazí, pridáva im úlohy a zvyšuje finančnú záťaž.

„V rámci konsolidácie namiesto toho, aby sa hľadali napríklad nové zmeny financovania obcí a miest, tak jednoducho sa stále iba samosprávam berie podľa vzorca, ktorý je už dávno za zenitom. Tým pádom nám zvyšujú výdavky, ktoré sú spojené s rôznymi rozhodnutiami – minimálna mzda, zvyšovanie platov a tak ďalej. Plus štát viní mestá a obce za všetko, čo sa mu nehodí a hovorí, že to máme riešiť,“ poukázal. Podľa neho ide o nesystémový začarovaný kruh. Samosprávy postupne chradnú viac a viac.

„Keby sme nemali eurofondy, tak by samospráva bola iba na to, aby svietila a kúrila,“ upozornil, pričom dodal, že niektoré malé obce sú v tomto stave už teraz.



Problém poslancov Národnej rady


„Situácia je úplne zúfalá a namiesto toho, aby to politici v Národnej rade a v koalícii riešili, tak ešte nám aj berú peniaze a v podstate likvidujú samosprávy ešte viac ako doteraz,“ hovorí predseda Únie miest Slovenska.

Problémom vládnych predstaviteľov a poslancov Národnej rady podľa neho je, že sa tomu nerozumejú a nevedia, čo riadia. Poukázal na to, že na celkovom dlhu Slovenskej republiky, ktorý je dnes obrovský, sa samosprávy podieľajú 1,4 percentami.

„Inými slovami, samosprávy dnes hospodária tak, že by si štát zo samospráv mal brať príklad. Ja sa teraz pýtam, že prečo my, ktorí hospodárime stokrát lepšie ako štát, sa máme spolupodieľať na tom, čo spôsobuje vláda, Národná rada, štátna moc?“ pýta sa Rybníček. Politici by podľa neho mali vedieť, že 80 percent všetkých služieb, ktoré obyvateľ má, poskytujú mestá a obce, nie štát.


Stranícka disciplína


„My máme najväčšiu zodpovednosť voči našim obyvateľom pri poskytovaní služieb, ale v podstate štát, ktorý tú zodpovednosť až takú nemá, nám tie peniaze stále berie a ľuďom znižuje kvalitu života,“ dodal. Za záujmy miest a obcí sa podľa neho nestavajú ani primátori a starostovia, ktorí sedia v parlamente za niektorú z koaličných strán, a to z dôvodu, že držia stranícku disciplínu.

„V Národnej rade sú to čistí straníci, ktorí musia zabudnúť na to, že sú primátori a starostovia. Paradoxné je, že hlasujú aj sami proti sebe, takže je to, bohužiaľ, smutné, ale tak to je,“ hovorí Rybníček, ktorý je 15 rokov primátorom Trenčína.

>>> Celý rozhovor SITA s Richardom Rybníčkom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Vyššie územné celky sú so súčasnými kompetenciami a financiami zbytočné, uviedol Rybníček – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislavský samosprávny kraj (BSK) Eurofondy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Financovanie KSK Košický samosprávny kraj Primátor Trenčína PSK Prešovský samosprávny kraj Samosprávne kraje Samosprávy vyššie územné celky
