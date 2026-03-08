|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 8.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alan, Alana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. marca 2026
Pellegrini podporil paralympionikov priamo na hrách, po úspechu zablahoželal Alexandre Rexovej k medaile – VIDEO, FOTO
Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol jedinečnú atmosféru paralympijských hier, kde podľa jeho slov panuje silný duch solidarity. Hlava ...
Zdieľať
8.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol jedinečnú atmosféru paralympijských hier, kde podľa jeho slov panuje silný duch solidarity. Hlava štátu sa v talianskej Verone v piatok zúčastnila na slávnostnom otvorení XIV. zimných paralympijských hier.
Rexová
„Počas otváracieho ceremoniálu som si znovu uvedomil, aké je dôležité podporiť práve paralympionikov, vzdať im úctu a poďakovať sa im. Napriek tomu, že sa častokrát musia prebíjať svojimi ťažkými životnými osudmi, dokážu nájsť obrovskú silu, prekonávať vlastné hranice v športovom zápolení a zároveň prinášať Slovensku cenné medaily,“ uviedol prezident Pellegrini.
V Cortine d’Ampezzo v sobotu prišiel povzbudiť slovenských reprezentantov v paracurlingu. Zároveň zablahoželal k prvej medaile, ktorú pre Slovensko získala hneď v úvodný deň paralympiády reprezentantka Alexandra Rexová v zjazde. „Veľmi ma teší, že sa medaily nedelia na olympijské a paralympijské. Sú to jednoducho slovenské medaily, bez ohľadu na to, kto ich prinesie domov,“ zdôraznil.
Prezident SR v nedeľu ešte navštívi preteky v parasnowboarde, v ktorých má Slovensko takisto svoje zastúpenie. Následne sa presunie do Verony, kde sa v paralympijskom dome uskutoční slovenský večer.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podporil paralympionikov priamo na hrách, po úspechu zablahoželal Alexandre Rexovej k medaile – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Rexová
„Počas otváracieho ceremoniálu som si znovu uvedomil, aké je dôležité podporiť práve paralympionikov, vzdať im úctu a poďakovať sa im. Napriek tomu, že sa častokrát musia prebíjať svojimi ťažkými životnými osudmi, dokážu nájsť obrovskú silu, prekonávať vlastné hranice v športovom zápolení a zároveň prinášať Slovensku cenné medaily,“ uviedol prezident Pellegrini.
V Cortine d’Ampezzo v sobotu prišiel povzbudiť slovenských reprezentantov v paracurlingu. Zároveň zablahoželal k prvej medaile, ktorú pre Slovensko získala hneď v úvodný deň paralympiády reprezentantka Alexandra Rexová v zjazde. „Veľmi ma teší, že sa medaily nedelia na olympijské a paralympijské. Sú to jednoducho slovenské medaily, bez ohľadu na to, kto ich prinesie domov,“ zdôraznil.
Prezident SR v nedeľu ešte navštívi preteky v parasnowboarde, v ktorých má Slovensko takisto svoje zastúpenie. Následne sa presunie do Verony, kde sa v paralympijskom dome uskutoční slovenský večer.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini podporil paralympionikov priamo na hrách, po úspechu zablahoželal Alexandre Rexovej k medaile – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský dvakrát asistoval, no Montreal prehral v Anaheime 5:6 pp
NHL: Slafkovský dvakrát asistoval, no Montreal prehral v Anaheime 5:6 pp