 24hod.sk    Šport

08. marca 2026

Pellegrini podporil paralympionikov priamo na hrách, po úspechu zablahoželal Alexandre Rexovej k medaile – VIDEO, FOTO


Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol jedinečnú atmosféru paralympijských hier, kde podľa jeho slov panuje silný duch solidarity. Hlava ...



sni mka obrazovky 2026 03 08 o 9.45.04 676x395 8.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini vyzdvihol jedinečnú atmosféru paralympijských hier, kde podľa jeho slov panuje silný duch solidarity. Hlava štátu sa v talianskej Verone v piatok zúčastnila na slávnostnom otvorení XIV. zimných paralympijských hier.


Rexová

„Počas otváracieho ceremoniálu som si znovu uvedomil, aké je dôležité podporiť práve paralympionikov, vzdať im úctu a poďakovať sa im. Napriek tomu, že sa častokrát musia prebíjať svojimi ťažkými životnými osudmi, dokážu nájsť obrovskú silu, prekonávať vlastné hranice v športovom zápolení a zároveň prinášať Slovensku cenné medaily,“ uviedol prezident Pellegrini.

V Cortine d’Ampezzo v sobotu prišiel povzbudiť slovenských reprezentantov v paracurlingu. Zároveň zablahoželal k prvej medaile, ktorú pre Slovensko získala hneď v úvodný deň paralympiády reprezentantka Alexandra Rexová v zjazde. „Veľmi ma teší, že sa medaily nedelia na olympijské a paralympijské. Sú to jednoducho slovenské medaily, bez ohľadu na to, kto ich prinesie domov,“ zdôraznil.



Prezident SR v nedeľu ešte navštívi preteky v parasnowboarde, v ktorých má Slovensko takisto svoje zastúpenie. Následne sa presunie do Verony, kde sa v paralympijskom dome uskutoční slovenský večer.


Zdroj: SITA.sk

