Pellegrini pokrstil knihu čistou vodou, nie je prehľadom neúspechov

8.7.2023 (SITA.sk) - Peter Pellegrini Hlas-SD ) mal v piatok 7. júla krst svojej novej knihy Slovensko vlastnou cestou. Kniha pojednáva o jeho vízii Slovenska a súčasne je kampaňou na post predsedu vlády SR.Knihu pokrstili mladí členovia Hlasu, symbolicky čistou vodou. Strana Hlas-SD o tom informovala v tlačovej správe s tým, že ku knihe spustili aj webovú stránku www.slovenskovlastnoucestou.sk a vznikla aj audio verzia.Cieľom je oboznámiť verejnosť s Pellegriniho víziou Slovenska, s ním samotným, ako aj s jeho názormi na súčasnú politickú situáciu. Pellegrini bude knihu rozdávať osobne cez leto v rámci roadshow Pelletonu 3, keď obíde spoločne s tímom Slovensko, bude sa rozprávať s ľuďmi a zisťovať, čo ich trápi.„Je to kniha o mne a mojej vízii Slovenska. Aj keď som v politike už dlhší čas, chcem ľudom viac priblížiť, kto som, ako rozmýšľam a čo chcem dosiahnuť,“ povedal predseda Hlaus-SD a vyhlásil, že na Slovensku je začaté všetko, no dokončené nie je nič.„Za tridsať rokov zvrchovanosti sme sa niekde stratili. Na našej spoločnej ceste ostali haldy hlušiny po takých i onakých vládach, ktoré tisíc vecí začali, no žiadnu nedokončili,“ dodal Pellegrini, ktorého kniha nie je prehľadom neúspechov, či variantom na známe: „Nedá sa!“, ale víziou šance na zásadnú zmenu Slovenska. Predseda Hlasu uviedol, že jeho posolstvo znie „Dá sa a my to dokážeme!“.„Máme príklad a inšpiráciu v generáciách, ktoré tu boli pred nami. Stačí si to len pripomenúť, aké úžasné veci naša krajina a jej obyvatelia dokázali a koľko našich rodákov sa presadilo vo svete a aj dnes robia Slovensku dobré meno," uviedol Pellegrini s tým, že cesta nebude rovná ani jednoduchá, pretože žijeme v príliš ťažkých časoch.„Ale práve to je úlohou všetkých, ktorí od ľudí vo voľbách dostanú dôveru. Upratať všetky katastrofy a previesť národ bezpečne cez prah nových čias," dodal predseda Hlasu a na záver poznamenal, že politiku robí a vždy bude robiť pre ľudí.„Žijeme síce časy štvrtej generácie priemyslu a umelej inteligencie, ale keď prestaneme vidieť človeka so všetkým, čo k nemu patrí, prestane mať politická práca zmysel," uzavrel.