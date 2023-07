Prezident Erdoğan podporil členstvo Ukrajiny v NATO, pracuje aj na predĺžení čiernomorskej obilnej dohody

Predĺženie čiernomorskej obilnej dohody

Turecko vo funkcii sprostredkovateľa

8.7.2023 (SITA.sk) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan podporil členstvo Ukrajiny v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským , ktorý pricestoval do Turecka, turecký líder povedal, že „niet pochýb o tom, že si Ukrajina zaslúži členstvo v NATO“.Jeho podpora pre Ukrajinu pritom prišla v čase, keď Turecko zdržiava ratifikáciu švédskeho členstva v obrannej aliancii. Švédsko podľa Ankary nerobí dosť proti kurdským militantom a ďalším skupinám, ktoré považuje za hrozbu pre bezpečnosť Turecka.Erdoğan tiež na konferencii povedal, že Turecko pracuje na predĺžení čiernomorskej obilnej dohody , ktorú medzi Ruskom a Ukrajinou sprostredkovalo spolu s Organizáciou Spojených národov . Jej platnosť vypršía Rusko sa dosiaľ zdráha predĺžiť ju, pričom tvrdí, že čelí prekážkam v jeho exporte potravín a hnojív.Zelenskyj zase obvinil Rusko, že bráni pohybu lodí. „Rusko sa správa, ako keby vlastnilo celé Čierne more, ako keby tam bolo vlastníkom,“ povedal novinárom. Turecký prezident zároveň vyhlásil, že ruský vodca Vladimir Putin v auguste navštívi Turecko.Erdoğan dúfa, že vtedy prediskutujú obnovenie spomenutej rusko-ukrajinskej obilnej dohody aj možnú výmenu zajatcov. Turecko si udržiava úzke vzťahy s Ukrajinou a Ruskom, ktoré využíva na to, aby pôsobilo ako sprostredkovateľ medzi nimi.