Pellegrini poslal list Hegerovi i Čaputovej, skrátiť chce vynútené čakanie občanov na referendum (video)

Obrátil sa listom na Hegera

Čaputová dala návod

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini chce do parlamentu na jeho najbližšej schôdzi predložiť zákon, ktorý by skrátil vynútené čakanie občanov na referendum Návrh by umožnil predsedovi Národnej rady SR (NR SR) Borisovi Kollárovi (Sme rodina) prijať iné rozhodnutie, ako schválil Ústavnoprávny výbor parlamentu . Pellegrini to povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii. Hlas-SD teda navrhuje prijať zmenu ústavy, ktorá by umožnila skoršie konanie referenda.Tento zákon by podľa Pellegriniho umožnil predsedovi parlamentu predložiť na rokovanie čím skôr novelu ústavy, na základe ktorej bude vyhovené požiadavke Ústavného súdu SR a občania budú môcť na základe referenda požiadať o vypísanie predčasných volieb.Pellegrini preto navrhuje prijatie ním navrhovanej zmeny rokovacieho poriadku v skrátenom legislatívnom konaní. To môže iniciovať len Vláda Slovenskej republiky. „Preto sa dnes obraciame listom na predsedu vlády Eduarda Hegera, v ktorom ho vyzývame, aby vláda o toto skrátené legislatívne konanie požiadala,“ povedal Pellegrini.Dodal, že skrátené legislatívne konanie ani zmenu ústavy nemá šancu presadiť opozícia bez podpory vládnych strán, preto sa obracia aj na predsedu NR SR Kollára. Žiada ho, aby vládna koalícia takéto zmeny podporila.„Bol to práve Kollár, ktorý chcel po výroku ústavného súdu urobiť všetko pre to, aby sa Ústava Slovenska čo najskôr zmenila,“ dodal Pellegrini. Ten sa listom obrátil aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú „Tá po výroku ústavného súdu vyhlásila, že napriek nesúhlasnému stanovisku ústavných sudcov je referendum možné uskutočniť a dala naň aj konkrétny návod,“ povedal predseda Hlasu-SD. Dodal, že hlava štátu inštitút referenda podporuje a občania majú nárok sa vyjadriť aj mimo štvorročného volebného cyklu vlády.