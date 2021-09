Saková kritizuje výber nového policajného prezidenta, vlani Hamranovi vyčítali v parlamente úzku špecializáciu

Je úzko špecializovaný

9.9.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (Hlas-SD) očakávala, že dočasne poverený prezident Policajného zboru SR Štefan Hamran bude mať širokospektrálnejšie skúsenosti.Ako povedala Saková pre agentúru SITA, keď sa Hamran prihlásil do výberového konania, tak v januári tohto roka na pôde národnej rady bola výčitka, že je „úzko špecializovaný, lebo celú profesionálnu kariéru pôsobil v komande kukláčov“.„Osobne si myslím, že kandidát na policajného prezidenta by mal prejsť viacerými útvarmi, aby navnímal jednotlivé činnosti, ktoré sa na útvaroch vykonávajú a aby rozumel policajnému zboru od A do Z,“ uviedla Saková.Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) vo štvrtok oznámil, že Policajný zbor SR bude dočasne viesť Štefan Hamran, ktorý doteraz pôsobil ako veliteľ útvaru osobitného určenia policajného prezídia. Výkonom funkcie šéfa polície bude poverený od 16. septembra.Deň predtým na čele policajného zboru skončí Peter K. ktorý je obvinený po tom, ako na istý čas prerušil zásah Úradu inšpekčnej služby proti spolupracujúcim obvineným.