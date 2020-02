Pellegrini: Poslanci z koalície PS/Spolu si zamenili parlament s ubytovňou pre bezdomovcov

Premiér sa už na to nemôže pozerať

Poslanci sa majú ísť vyspať domov

19.2.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci z koalície Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) si zamenili parlament s ubytovňou pre bezdomovcov. Vo videu na sociálnej sieti to povedal predseda vlády a volebný líder Smeru – sociálnej demokracie (Smeru-SD) Peter Pellegrini.Reagoval tým na šesticu poslancov z koalície PS/Spolu, ktorí druhý deň na protest proti otvoreniu schôdze blokujú rečnícky pult v rokovacej sále. Miroslav Beblavý, Jozef Mihál, Martin Poliačik, Alan Suchánek, Simona Petrík a Viera Dubačová tam z utorka na stredu aj nocovali.Ani po opakovaných výzvach predsedu parlamentu dnes priestor rečníckeho pultu neopustili, preto Danko schôdzu prerušil do štvrtka do 9:00.„Ako bývalý predseda Národnej rady SR som mal k parlamentu vždy úctu. Predstavuje pre mňa garanciu parlamentnej demokracie. Preto sa nemôžem pozerať na to, ako sa po miestnosti so slovenským štátnym znakom, kde sa prijímajú zákony, premávajú poslanci v ponožkách a v pyžame, rozkladajú si spacáky v rokovacej miestnosti, spia na stoloch a z rečníckeho pultu si robia prístrešok na horalky a termosky s kávou,“ uviedol Pellegrini.Ak toto má byť podľa premiéra nová politická kultúra, tak to absolútne odmieta.„Pýtam sa poslancov PS/Spolu, uvedomujete si, že zneucťujete parlament a pohŕdate demokraciou? To si naozaj myslíte, že váš názor je prípustný a správny a máte právo brániť v prejave názoru niekoho iného? Naozaj sú všetci hlupáci a len vy máte patent na rozum?“ pýta sa Pellegrini.Opozičných poslancov preto vyzval, aby si pobalili svoje spacáky, deky, termosky a špinavé ponožky a šli sa vyspať domov ako normálni a slušní ľudia.„Vyjadrite svoj názor tak, ako sa má. Najprv v rozprave, potom v hlasovaní. Rešpektujte pravidlá parlamentnej demokracie,“ dodal predseda vlády.