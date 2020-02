Matovič predstavil riešenie patovej situácie v parlamente

"Divadlo" nikomu nepomôže

Schôdza už bola dvakrát odložená

19.2.2020 - Koalícia aj opozícia by mali predložiť návrhy zákonov o trinástych dôchodkoch pre penzistov, dvojnásobné zvýšenie rodinných prídavkov, zrušenie diaľničných známok pre autá do 3,5 tony a Istanbulský dohovor hneď ako prvé body spoločne po parlamentných voľbách.Takéto východisko z patovej situácie v parlamente predstavil šéf Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič. Národná rada SR nie je totiž schopná pokračovať v rokovaní na mimoriadnej schôdzi.Blokuje ju šesť poslancov z neparlamentnej koalície Progresívne Slovensko (PS)/ Spolu, ktorí odmietajú opustiť rečnícky pult v rokovacej sále.„Ak toto budeme teraz robiť Ficovi, tak porazený, ubolený Fico nám to po voľbách vráti stonásobne,“ vyhlásil Matovič s tým, že Fico zablokuje po voľbách parlament na štyri roky.Na adresu politikov Matovič povedal, aby si všetci dali studenú sprchu, dohodli sa na pomoci ľuďom a nerobili si len predvolebnú kampaň.„Toto divadlo tu bude až do volieb a nikomu to nepomôže. Ľudia zostanú zhnusení z politiky,“ doplnil šéf OĽaNO.Podľa Matoviča by sa mali politici po voľbách bez emócií pozrieť do spoločnej kasy, či sú v nej peniaze na navrhované sociálne opatrenia. „Keď budú, hlasujme za a keď nebudú, ľudia musia vydržať,“ dodal.Vláda predložila sociálne opatrenia do parlamentu z iniciatívy Smeru - sociálnej demokracie (Smer-SD) a Slovenskej národnej strany (SNS). Podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica má štát na to, aby dokázal vládne návrhy finančne pokryť.Naopak, opozícia namieta, že rozvracajú verejné financie a nie je dôvod, aby sa zákony prijímali narýchlo tesne pred parlamentnými voľbami.Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) už dvakrát musel rokovanie schôdze odložiť. Poslanci okolo Miroslava Beblavého však odmietajú rečnícky pult opustiť.Danko dnes uviedol, že zajtra ráno o 9:00 bude schôdza pokračovať, aj keby sa tam poslanci z PS/Spolu prikovali. Nepovedal však, aké riešenie má na odblokovanie snemovne.