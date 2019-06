Pellegrini: Postoj Ruska voči okupácii Československa sa nemení

Na snímke premiér SR Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie. Moskva, 5. júna 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. júna (TASR) - Premiér Peter Pellegrini považuje za uznanie pre Slovensko to, že v priebehu mesiaca mohol rokovať aj s prezidentom USA Donaldom Trumpom, aj s predstaviteľmi Ruskej federácie. Povedal to v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Zdôraznil, že Ruská federácia neplánuje zmeniť svoj postoj k okupácii Československa.Pellegrini kritizoval médiá v súvislosti so sporným zákonom o oprávnenosti okupácie Československa, ktorý má schváliť Ruská duma. Argumentuje tým, že ruský premiér Dmitrij Medvedev ho uistil, že je to aktivita opozičného poslanca a nemá to nič s oficiálnym postojom Ruskej federácie. Dodal, že prezident Vladimir Putin reagoval tým, že o tom zákone ani nepočul.Zdôraznil, že počas rokovania v Rusku sa detailne rozprávali o vzťahoch medzi oboma krajinami. Slovensko sa podľa jeho slov pripravuje, aby mohlo byť súčasťou nových projektov ako Nord Stream 2, preto musí. Zdôraznil, že Putin ho uistil, že záujmom Ruska nie je poškodiť Slovensko.V súvislosti s projektom širokorozchodnej trate vedúcej až do Bratislavy povedal, že Slovensko chce byť strategickou tranzitnou krajinou pre plyn a ropu, a rovnako pre železničnú dopravu. Argumentuje tým, že množstvo nákladu z lodnej dopravy prechádza na železničnú. Zdôraznil, že ak sa do projektu nezapoja Slováci, urobí to iná krajina, čo by bolo pre Slovensko podľa jeho slov stratou.Vzťahy Ruska s Ukrajinou komentovať zatiaľ nechcel. Povedal však, že si želá, aby na východ od Slovenska vládol mier a pokoj. Na otázky o sankciách voči Rusku reagoval tým, že sa téme venovali aj na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Tvrdí, že Slovensko rešpektuje postoj EÚ, myslí si však, že sankcie nikomu nepomáhajú. Podľa neho by mali byť sankcie vždy až posledným krokom.