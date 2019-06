Petříček: Šefčovič je vhodným kandidátom na vysokú funkciu v Únii

Na snímke Tomáš Petříček. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 8. júna (TASR) – Český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček sa domnieva, že je veľmi potrebné, aby stredná Európa mala svojho zástupcu na jednom z vrcholových postov v štruktúrach EÚ. Maroš Šefčovič, ktorého meno sa nedávno na Slovensku i v ČR medializovalo ako meno možného spoločného kandidáta V4 na tieto pozície, má podľa Petříčka dobré predpoklady, aby mohol obsadiť jeden z týchto postov.Český minister však zdôraznil, že obsadzovanie top postov v EÚ je stále otvorenou záležitosťou, o ktorej sa na pôde EÚ diskutuje.povedal v piatok v Bratislave slovenským novinárom v rámci bezpečnostného fóra Globsec 2019 Bratislava Forum.Petříček pritom v tomto smere nehovoril ani o spoločnom kandidátovi krajín V4, ale skôr strednej Európy. Vníma totiž ako dôležité, aby mal na jednom z vrcholových postov svojho zástupcu práve stredoeurópsky región.povedal.Samotný Šefčovič má však podľa jeho slovna to, aby mohol obsadiť jeden z významných postov v rámci európskych inštitúcií.zhodnotil.Z českej scény vyzdvihol Petříček eurokomisárku pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věru Jourovú, ktorá má podľa nehoa aj pokiaľ ide ona vrcholových postoch by mohla byť taktiež vhodnou kandidátkou.Petříček reflektoval aj májové voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých jeho Česká strana sociálnodemokratická nezískala ani jediný mandát. Zdôraznil, že ČSSD má od marca nové vedenie, a na pôde strany sa hovorí o tom, ako získať väčšiu podporu verejnosti.Sociálni demokrati, ktorým sa na rozdiel od ČR v niektorých, napríklad škandinávskych krajinách darí, podľa jeho slov. Týka sa to podľa neho napríklad reakcie na zmeny ako v prípade nových technológií, ktoré budú vyvolávať nové spoločenské problémy, problémy na trhu práce.dodal.