Pellegrini: Postoj vlády v zahraničnej politike je správny, na stretnutí Blanára s Lavrovom nebolo nič zlé

Bez diplomacie neexistuje možný výsledok

Vojna nemá vojenské riešenie





Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa stretol s jeho ruským rezortným kolegom Sergejom Lavrovom 2. marca na okraji diplomatického fóra v tureckej Antalyi. Opozičné strany toto stretnutie označili za krok proti politike Európskej únie, ktorej je Slovensko súčasťou, a tiež za zvrat dlhodobého zahranično-politického smerovania nášho štátu. Hovoria, že súčasná vláda už Slovensko nevidí na Západe, ale skôr v nadbiehaní diktátorským režimom.





14.3.2024 (SITA.sk) - Postoj vlády v oblasti zahraničnej politiky pokladá kandidát na post prezidenta a predseda parlamentu Peter Pellegrini Hlas-SD ) za správny. Je presvedčený, že na stretnutí šéfa rezortu diplomacie Juraja Blanára Smer-SD ) a ministra zahraničia Ruskej federácie Sergeja Lavrova nebolo nič zlé.„Ja som absolútne v poriadku s tým, že sa s ním pán minister stretol, veď minister Lavrov tam neprišiel sám. Jeho pozvali diplomati a ministri, ktorí na tom spoločnom stretnutí boli. A keď bolo možné ešte mať aj stretnutie medzi štyrmi očami, prečo nie?" povedal Pellegrini v rozhovore pre agentúru SITA.Ako ďalej dodal, minister Blanár tak aspoň mohol „navnímať pozície Ruskej federácie, povedať náš pohľad na veci a informovať o postojoch Slovenskej republiky tak, ako to urobil minister Kaliňák vo Washingtone".Zároveň poznamenal, že len nedávno sa on osobne stretol s ukrajinským predsedom parlamentu v Prahe, kde sa konalo stretnutie predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) plus Ukrajiny.„Takže mali sme aj ministra Lavrova, aj predsedu ukrajinského parlamentu, aj amerického ministra obrany. Veľmi vyvážené so všetkými zúčastnenými, pretože bez diplomacie a diskusie neexistuje možný výsledok," zhodnotil Pellegrini.Predseda parlamentu si podľa svojich slov ešte pamätá časy, keď nemusela panovať obava, či do zahraničia cestuje opozičný alebo koaličný poslanec. „Išli sme vždy jednou líniou. Dnes doba priniesla, že sme sa v zásadných otázkach rozišli," podotkol.Pellegrini podčiarkol, že Lavrov zastupuje jadrovú veľmoc. „Jadrovú veľmoc zbraňami nemôžete poraziť. To nie je možné - bez toho, aby to nebola katastrofa pre kontinent alebo možno aj celý svet," hovorí predseda parlamentu , ktorý je presvedčený, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie.Podľa jeho názoru treba urobiť všetko preto, aby sa podarilo dve znepriatelené strany dostať za jeden rokovací stôl s cieľom zastaviť krviprelievanie. „Ja si myslím, že v tomto je postoj slovenskej vlády snažiť sa čo najskôr vyvolať mierové rokovania absolútne správny a ja to budem robiť do posledného dňa mojej politickej kariéry," skonštatoval.