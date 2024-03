Jazdenkám sa darilo aj vo februári, AURES aj vďaka tomu za posledných 12 mesiacov predal už 100-tisíc áut

TOP 10 najpredávanejších áut v sieti AAA AUTO a Mototechna vo februári 2024







Česko

Poľsko

Slovensko





1.

Škoda Octavia

Opel Astra

Škoda Octavia





2.

Škoda Fabia

Škoda Octavia

Škoda Fabia





3.

Škoda Superb

Kia Sportage

Kia Ceed





4.

VW Golf

Ford Focus

VW Golf





5.

VW Passat

Nissan Qashqai

VW Passat





6.

Hyundai i30

Toyota Yaris

Kia Sportage





7.

Hyundai Tucson

Škoda Fabia

Škoda Superb





8.

Škoda Kodiaq

VW Golf

Ford Focus





9.

Kia Ceed

Kia Ceed

Hyundai i30





10.

Škoda Karoq

Opel Corsa

Hyundai Tucson







14.3.2024 (SITA.sk) -"Najteplejší február od roku 1961 a aj deň navyše nám pomohli k absolútnym historickým predajným rekordom v prvých dvoch mesiacoch tohto roku. Bez dobrej prípravy by to ale, samozrejme, nešlo. Za vysokými predajmi je samozrejme aj posilnenie výkupu a nedávne rozšírenie ponuky v sieti AAA AUTO, Mototechna a Auto Diskont na 14 000 áut," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá medzinárodnú sieť prevádzkuje.Celkový predaj takmer 16,5-tisíc vozidiel za január a február je najlepším výsledkom skupiny od roku 1992, ktorý prekonal aj ten doposiaľ najlepší minuloročný. Za posledných päť rokov AURES zvýšil predaj za prvé dva mesiace roka o 2 000 vozidiel. Február bol navyše rekordný vo všetkých troch krajinách, kde AURES vozidlá predáva, teda na Slovensku, v Česku aj v Poľsku.V predajoch vedú štandardne Škodovky. Na Slovensku ale medziročne výrazne stúpol záujem o Fordy (o 46 %), v Poľsku o Toyoty, ktoré sa s viac ako 19 % nárastom posunuli až na 2. priečku najpredávanejších značiek. V Česku sa zvýšil záujem o modely Hyundai (o 22%). V prípade karosérií sa v Česku o 33 % zvýšil dopyt po viacmiestnych automobiloch, najčastejšie išlo o Ford Tourneo Custom. V celej skupine však rastie záujem aj o pick-upy, čo súvisí s kontinuálne rastúcim dopytom v segmente B2B, teda podnikateľov, živnostníkov a firiem. Najviac u tohto typu áut vzrástli oproti vlaňajšku predaje na Slovensku, a to o 29 %. V Poľsku sa zase o 25 % zvýšili predaje dodávok.Spoločnosť za zvýšením predaja áut vidí, okrem silného dopytu a dobrého februárového počasia, najmä neustále zvyšovanie kvality zákazníckeho servisu a rozvoj digitalizácie firmy. Oba faktory podľa Karolíny Topolovej stoja za zvyšovaním hodnoty indexu zákazníckej skúsenosti NPS (Net Promoter Score) a hodnotenia jednotlivých autocentier vo vyhľadávači Google, ktoré je v susednom Česku už v priemere nad hodnotou 4,5. "Súčasný vysoký dopyt sa nám darí uspokojovať vďaka našej robustnej výkupnej infraštruktúre, ktorá využíva nástroje AI a strojového učenia. Pri predaji nám potom pri obsluhe zákazníkov pomáha generatívna umelá inteligencia," dodala Karolína Topolová.Informačný servis