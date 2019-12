PELLEGRINI POTVRDIL DOHODU KRAJÍN EÚ NA UHLÍKOVEJ NEUTRALITE

Na snímke slovenský premiér Peter Pellegrini odpovedá na otázky novinárov pred začiatkom summitu EÚ v Bruseli 12. decembra 2019. Foto: TASR - Monika Himpánová Foto: TASR - Monika Himpánová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. decembra (TASR) - Lídri 26 členských krajin EÚ sa dohodli na spoločnom postupe pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. S výnimkou Poľska, ktoré svoju situáciu môže prehodnotiť do konca júna. Uviedol to v piatok predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.(spravodajca TASR Jaromír Novak)