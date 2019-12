Zelený plán nie je pre Greenpeace dostatočný, envirorezort nesúhlasí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 13. decembra (TASR) - Európsky ekologický dohovor, tzv. "", nie je dostatočný. Sľuby v ňom sú síce ambicióznejšie, avšak konkrétne návrhy opatrení sú príliš slabé a predstavené príliš všeobecne, tvrdí organizácia Greenpeace. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR podporuje úsilie Európskej únie (EÚ) v boji proti klimatickým zmenám. Európsky zelený plán vníma ako krok dopredu a k uhlíkovej neutralite. Nový strategický dokument v stredu predstavila Európska komisia (EK).Plán, ktorý predstavila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, sľubuje podľa koordinátorky kampaní Greenpeace Slovensko Kataríny Juríkovej riešenie klimatickej krízy a straty biodiverzity. "povedala.Dodala, že akékoľvek úspešné riešenie klimatickej, ekologickej a sociálnej krízy sa nezaobíde bez ďalekosiahlych zmien v ekonomickom systéme. Kľúčové je podľa Juríkovej, aby komisia predložila legislatívne návrhy, ktoré budú reálne riešiť výzvy spoločnosti.Greenpeace uvádza, že ciele na zníženie emisií v EÚ do roku 2030 o 50 či 55 percent sú nepostačujúce." podotkol kampanier Greenpeace Slovensko Radek Kubala.Ministerstvo uvádza, že Slovensko sa zaradilo pri klimatickej legislatíve medzi ambicióznejšie európske krajiny.povedal pre TASR hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák. Hovorí tiež, že "" vytvorí predpoklady na daňové reformy, odstránenie škodlivých dotácií a zmenu zaťaženia z pracujúcich na znečisťovateľov. Na tieto oblasti sa podľa MŽP bude potrebné viac zamerať.Rezort priblížil, že EK chce v prvom štvrťroku predstaviť klimatický zákon, ktorým sa upraví cieľ klimatickej neutrality EÚ do roku 2050, ako aj nový cieľ na rok 2040. V rámci štvrtého kvartálu roka 2020 by mali byť prijaté nové ciele na rok 2030. Mal by byť predstavený legislatívny balík, ktorým sa upravia ciele pre energetiku, priemysel, lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo a dopravu.Plán obsahuje opatrenia na podporu účinnejšieho využívania finančných zdrojov prostredníctvom prechodu na čisté a obehové hospodárstvo, ako aj plán opatrení na zastavenie klimatickej zmeny, zabránenie strate biodiverzity a zníženie znečisťovania životného prostredia.