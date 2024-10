Pellegrini považuje vzťahy s Českou republikou za nadštandardné, nič na nich nemenia ani drobné nedorozumenia (video+foto)

Bratské vzťahy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Posolstvá vzniku Československej republiky

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.10.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v pondelok pri príležitosti 106. výročia vzniku Československej republiky položil spoločne s veľvyslancom Českej republiky na Slovensku Rudolfom Jindrákom veniec pri Pamätníku československej štátnosti na Vajanského nábreží v Bratislave.Potom položili veniec aj pri Pamätníku Milana Rastislava Štefánika na nábreží Dunaja. Obaja zdôraznili, že vzťahy medzi Slovenskou a Českou republikou sú dlhodobo dobré a nič na tom nezmenia ani občasné nedorozumenia medzi politikmi."Považujem naše vzťahy za nadštandardné a nemení sa nich vôbec nič, ani v prípade, keď prichádza sčasti k výmene názorov alebo k drobným nedorozumeniam medzi najvyššími politickými špičkami. Národy tu pretrvajú ďalšie stáročia, politici sa menia," povedal Pellegrini a dodal, že tieto bratské vzťahy mieni naďalej rozvíjať s českým prezidentom Petrom Pavlom od budúceho roka aj spoločnými aktivitami.Prezident pripomenul, že Česi a Slováci boli príkladom pre celý svet v tom, ako sa dva národy dokážu mierovo rozdeliť a naďalej spolu bratsky vychádzať."Ani Česi, ani Slováci si neprajú, aby sme mali zlé vzťahy – a to je základné zadanie pre politikov. Nemali by sme pripúšťať, aby nás rozdelila nejaká téma, napríklad medzinárodného charakteru. Keď sa občas hádame, je to ako v rodine," doplnil český veľvyslanec Jindrák.Vznik Československej republiky v sebe podľa prezidenta nesie tri posolstvá. "Prvým je, že ukázal nesmiernu vitalitu Sloveniek a Slovákov, ktorí boli v 19. storočí na pokraji svojej existencie a napriek zložitým obdobiam, v ktorých sme sa vtedy nachádzali, sa viac ako 1,7 milióna ľudí hlásilo k slovenčine a k slovenskému národu. Ukázali sme, že máme svoje miesto na mape sveta," vyzdvihol.Druhým odkazom sú podľa jeho slov osobnosti, ktoré v tejto dobe pôsobili na politickej scéne. Jednou z nich je aj Milan Rastislav Štefánik , ktorý prispel k tomu, že sme založili spoločný štát s Čechmi.Tretím odkazom sú hodnoty, na ktorých Československo vzniklo. "Boli to hodnoty slobody, demokracie, rešpektovania práv človeka, a je veľkou škodou, že táto naša demokratická časť histórie trvala len veľmi krátko, bola prerušená ďalšou svetovou vojnou a že sme potom desiatky rokov čakali na to, aby sme opäť mohli žiť v demokratickom štáte," dodal Pellegrini.Po slávnostnom položení vencov je prezident pozvaný na slávnostnú recepciu organizovanú Českým veľvyslanectvom v Slovenskej republike v historickej budove Národnej rady SR na Župnom námestí v Bratislave.