Polícia počas Dušičiek dohliadne na verejný poriadok a bezpečnosť dopravy, návštevníkov cintorínov varuje pred vreckármi (video)

Monitorovať budú najčastejšie prešľapy

Dohliadať budú aj na verejný poriadok

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

28.10.2024 (SITA.sk) - Pri príležitosti nadchádzajúceho Sviatku všetkých svätých Pamiatky zosnulých polícia prijíma preventívne opatrenia na zaistenie verejného poriadku a bezpečnosti, ako aj plynulosti cestnej premávky.Ako ďalej informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek , policajné hliadky budú posilnené, a to nielen v okolí cintorínov, ale aj na hlavných dopravných ťahoch, aby sa predišlo zbytočným nehodám."Počas sviatkov očakávame zvýšenú intenzitu premávky najmä na diaľniciach a hlavných cestných ťahoch, ktoré spájajú veľké mestá a regióny. Predpokladáme zhustenie dopravy z dôvodov cestovania za rodinami a návštevou cintorínov," povedal Hájek. Policajné hliadky budú podľa neho monitorovať dodržiavanie rýchlostných obmedzení, používanie bezpečnostných pásov a zákaz používania mobilných telefónov za volantom.Jedným z hlavných cieľov policajných kontrol bude podľa hovorcu dohľad nad dodržiavaním zákazu jazdy pod vplyvom alkoholu."Od začiatku tohto roka do konca septembra bolo na Slovensku zistených takmer 12 000 vodičov pod vplyvom alkoholu. Z tohto počtu malo viac ako 3 500 vodičov hodnotu do jedného promile a takmer 2 500 vodičov nad jedno promile alkoholu," uviedol Hájek s tým, že medzi nemotorovými účastníkmi cestnej premávky, ako sú cyklisti a kolobežkári, bolo zaznamenaných takmer 6 000 prípadov jazdy pod vplyvom alkoholu.Policajti budú zároveň dohliadať aj na verejný poriadok na cintorínoch a predchádzať krádežiam osobných vecí."Návštevníkom odporúčame dávať si pozor na svoje tašky, kabelky a osobné veci, pretože vreckári môžu využiť zvýšený pohyb ľudí a vašu chvíľkovú nepozornosť. Tiež upozorňujeme na opatrnosť pri zapaľovaní sviečok a kahancov, aby sa predišlo požiarom," dodal Hájek.