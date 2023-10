Pellegrini povedal, aký by mal byť nový policajný prezident. Spýta sa však ešte Šutaja Eštoka

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.10.2023 (SITA.sk) - Na post policajného prezidenta nie je zatiaľ nikto vybraný. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej besede predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini „Rešpektujem, že ide o nomináciu ministra vnútra. Budem sa ho ( Matúša Šutaja Eštoka ) však pýtať, koho na túto pozíciu zvažuje. Pre mňa je kľúčové, aby to bol človek, ktorý je hrdý policajt a ktorý celý svoj život pracoval v polícii a ukázal svojou činnosťou, že niečo dosiahol,“ povedal predseda parlamentu.Taktiež by to mal byť človek, ktorý bude vzbudzovať primeraný rešpekt tak, aby sa napätie v polícii upokojilo. Informoval, že meno bývalého riaditeľa Národnej kriminálnej agentúry Branislava Zuriana sa vo vzťahu k postu policajného prezidenta neobjavuje.